Чтобы избежать порчи автодеталей при заправке бензином экологического класса ниже Евро-5, водителям стоит чаще менять моторное масло и промывать топливную систему. Об этом рассказал 360.ru автоэксперт Антон Ануфриев.

Так как при постоянном использовании топлива пониженного стандарта наиболее выраженные последствия испытывают на себе форсунки и клапаны, то для продления срока их эксплуатации необходимо также использовать специальные средства очистки.

Помимо этого, автомобилистам стоит задуматься о смене стиля езды на более плавный и аккуратный, так как динамичное и активное движение повышает частоту тактов в поршнях и дает увеличенную нагрузку на все элементы двигателя.

«Но в любом случае это не панацея, это не спасет двигатель от последствий», — уточнил эксперт.

Говоря о разнице между разными классами бензина и дизельного топлива, он назвал главным параметром количество серы в топливе — этот показатель может различаться в 50 раз между Евро-5 и Евро-2.

Ануфриев также обратил внимание на то, что российские водители успели отвыкнуть от проверки класса топлива на заправках, и напомнил, что на каждой АЗС должен быть уголок покупателя с соответствующей информацией, где можно получить необходимые данные перед заправкой.

В то же время он призвал не «драматизировать» ситуацию, так как известные марки производителей стараются удерживать стандарты своего топлива на достойном уровне.

«Нужно просто проверять, особенно на тех заправках, на которых вы чаще всего бываете, и заправляться там», — добавил эксперт.