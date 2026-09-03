Москва активно тиражирует собственные цифровые и инфраструктурные решения в регионах, охватывая сферы от образования и медицины до транспорта, при этом регионы предоставляют обратную связь о локальных вызовах внедрения технологий. Укрепление экономических связей между столицей и субъектами России также поддерживается за счет участия регионального бизнеса в столичных госзакупках и резидентства в ОЭЗ «Технополис Москва», пишет РБК.

Москва — драйвер экономики России

Оборот столичных предприятий за первую половину 2026 года превысил 45 трлн рублей, при этом 21% всех инвестиций в экономику России приходится на Москву, а ВРП города составляет 22% объема экономики субъектов РФ. В структуре госзаказа Москвы доля регионального бизнеса достигает 1/3 контрактов, при этом за отчетный период было заключено 73 тыс. сделок из более чем 200 тыс. Для стимулирования локализации производства правительством Москвы заключено 36 офсетных контрактов, четыре из которых являются межрегиональными, включая соглашения с Республикой Карелия, Оренбургской и Владимирской областями.

Столичный портал поставщиков в сфере кооперации объединяет более 410 тыс. поставщиков со всей страны и свыше 60 тыс. заказчиков из 47 регионов для проведения закупок малого объема.

Кроме того, на базе Инвестиционного портала Москвы запущена инвестиционная карта России, на которой представлено свыше 18,5 тыс. инвестиционных площадок. К 2040 году в общероссийском индустриальном хабе ОЭЗ «Технополис Москва» планируется локализация производства более 1200 компаний, среди которых участвуют и региональные игроки.

Москва и регионы формируют общий кадровый потенциал

Москва формирует единый кадровый контур с регионами, выступая крупнейшим центром занятости для специалистов со всей страны, но при этом стимулируя создание рабочих мест за пределами столицы. Ежедневно в Москву приезжает около 1 млн человек из других регионов, и за счет московского госзаказа в регионах создано почти 3 млн рабочих мест. Ежегодно Центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках готовит свыше 15 тыс. квалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономики города. Площадка расположена на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

Кроме того, 40 тыс. студентов из регионов обучаются в столичных колледжах, занимая 30% от общего числа мест. Это формирует кадровый потенциал для всей России.

Технологическая связка Москвы с регионами

Технологическое взаимодействие столицы и регионов осуществляется через совместные ИТ-платформы и масштабирование решений. 30 тыс. ИТ-специалистов из более чем 80 регионов используют облачную платформу «МосХаб», созданную в 2023 году. Более 13,5 тыс. компаний из 86 регионов стали партнерами Московского инновационного кластера, который управляет платформой i.moscow. В сфере здравоохранения более 2 тыс. медицинских организаций из 75 регионов подключились к платформе «МосМедИИ» с ИИ-сервисами для анализа снимков, а шесть регионов запустили пилотное тестирование инноваций МИК.

А в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении в рамках грантовой программы Мэра Москвы «Создано московскими врачами» разрабатывается более 200 проектов в области клеточной и генной терапии, молекулярной диагностики, радиофармацевтики, биоинформатики и персонализированной медицины.

За шесть лет в Москве запущено свыше 780 пилотных тестирований инноваций. Более 91% москвичей используют городские сервисы и электронные услуги. Годовой объем обращений к порталу mos.ru зафиксировали в отметке в 1 млрд.

Укрепление промышленной кооперации Москвы и субъектов России

Промышленная кооперация усиливается за счет сервиса «Техномаркет», охватывающего 76 субъектов РФ, а резиденты «Технополиса Москва» создают спрос для сотен региональных предприятий. Столичные фармпроизводители выпускают свыше 125 критически важных препаратов для всех регионов страны. В ОЭЗ «Технополис Москва» работают 240 предприятий, и общий объем частных и бюджетных вложений в промышленность в 2025 году достиг 493 млрд рублей, при этом 129 резидентов обеспечивают мощный региональный эффект за счет закупок сырья.

Роль транспорта Москвы в связанности страны

Транспортная система Москвы служит примером для связанности страны, где отработанные решения внедряются в других субъектах. Развитие Центральных транспортных диаметров (МЦД) в рамках Центрального транспортного узла (ЦТУ) охватит 11 субъектов РФ, включая Москву, а также около 75% пригородных железнодорожных перевозок России. Планируется создание сети высокоскоростных магистралей общей протяженностью свыше 4,5 тыс. км, которая свяжет Москву с крупными экономическими центрами, такими как Санкт-Петербург, Адлер, Рязань и тд. Более 95% столичных водителей используют федеральный сервис «Парковки России», основанный на приложении «Парковки Москвы».