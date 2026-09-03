Аэропорт Уфы продолжает работать в штатном режиме. Об этом заявила RTVI представитель пресс-службы авиагавани Алиса Красноярская.

«Аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме», — сообщила она, отвечая на вопрос, получал ли аэропорт уведомления от иностранных компаний об изменении полетных программ после заявлений Киева.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский предупредил зарубежных авиаперевозчиков и страховщиков, что российское небо небезопасно для гражданской авиации из-за участившихся атак дронов и ракет. По его словам, воздушное пространство России «де-факто будет закрываться».

На следующий день стало известно, что Киев обратился в Международную организации гражданской авиации (ИКАО) с просьбой запретить полеты гражданских самолетов над территорией России.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметил, что угрозы Украины — это проявление «государственного терроризма».

Сама же ИКАО после обращения Киева выпустила заявление, в котором предупредила о повышенных рисках для гражданских судов из-за боевых действий.

Ранее в московских аэропортах Внуково и Шереметьево также сообщили RTVI, что работа идет в штатном режиме.