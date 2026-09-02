Шереметьево обеспечивает обслуживание российских и иностранных рейсов по расписанию. Об этом заявила RTVI директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

«Международный аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание российских и зарубежных рейсов на вылет и прилет по плановому расписанию», — сообщила представитель аэропорта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил иностранных авиаперевозчиков и страховщиков о том, что полеты в российском воздушном пространстве находятся под угрозой.

После этого стала поступать информация о том, что турецкая авиакомпания Pegasus отменила часть рейсов в российские города. Однако позже пресс-служба авиаперевозчика пояснила, что «рейсы, запланированные на ночь с 1 на 2 сентября, были отменены по техническим и эксплуатационным причинам».

В пресс-службе Внуково отметили, что Turkish Airlines осуществляет рейсы в аэропорт и из него «в штатном режиме». Ранее в онлайн-табло некоторые перелеты, осуществляемые этой авиакомпанией, также отображались как отмененные.

До этого о продлении приостановки рейсов в Россию как минимум до 22 октября объявила израильская авиакомпания El Al.