Защита основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы будет настаивать на проведении независимой экспертизы Telegram-поста, из-за которого против нее возбудили уголовное дело по статье о «фейках» в отношении российской армии. Об этом адвокат Мониавы Михаил Бирюков сообщил в эфире RTVI. В той экспертизе, которая есть в материалах дела, утверждается, что основательница детского хосписа «демонизирует» армию.

«Мы будем говорить о назначении независимой экспертизы, так как в экспертизе, которая содержится в деле, послужила основанием для возбуждения уголовного дела, содержится совершенно невероятное утверждение. Кандидат политических наук утверждает, что Лидия Мониава в своем посте демонизирует российскую армию, например», — рассказал Бирюков.

Вопрос о мере пресечения Мониаве решится 3 сентября. Бирюков полагает, что следствие будет требовать ареста, а «суд, вполне возможно, удовлетворит требование».

«Хотя, на мой взгляд, нет никаких оснований ни для предъявления обвинения, ни для заключения её под стражу. Мы будем доказывать, что обвинение необоснованно. Лидия не признает свою вину, говорит о том, что она просто против [вооруженного конфликта]. Естественно, никакой ненависти к государственным органам власти, к российской армии она не испытывает», — сказал Бирюков.

Лидия Мониава была задержана 2 сентября, у нее дома прошел обыск. Общественнице предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом послужил пост в ее Telegram-канале от февраля 2023 года.