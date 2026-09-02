Учредителю благотворительного фонда «Дом с маяком» и главе одноименного детского хосписа Лиде Мониаве предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщил «Коммерсанту» адвокат Михаил Бирюков.

По его словам, обвинение касается поста, опубликованного в феврале 2023 года в телеграм-канале Мониавы. Глава хосписа не признала вину. Заседание по избранию меры пресечения пройдет 3 сентября в Симоновском районном суде Москвы.

Предъявленная Мониаве статья УК предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Утром 2 сентября у основательницы фонда прошел обыск, после чего ее доставили на допрос в Следственный комитет.

В марте Измайловский суд Москвы назначил Мониаве штраф в размере 45 тыс. рублей по протоколу о дискредитации российской армии из-за постов в Telegram.

Фонд «Дом с маяком» был зарегистрирован в 2018 году, он оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет. Одноименный московский детский хоспис создан в 2013 году по инициативе фондов «Вера» и «Подари жизнь».