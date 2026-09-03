Россия сохраняет контакты с Соединенными Штатами, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп настроен на конструктивное и позитивное сотрудничество.

Российский лидер надеется, что контакты с Белым домом будут продолжаться и в будущем. Сейчас он их называет хорошими.

«Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией, и сейчас в контакте до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться»,— сказал Путин.

Комментируя отношения с администрацией Белого дома, Путин, заметил, что у России много друзей в США. Самым ярким представителем он назвал Стивена Сигала, который присутствовал на пленарном заседании ВЭФ.

«Вот один из них в этом зале, господин Стивен Сигал. Прошу любить и жаловать. Лучший посланец мира, хорошо известен не только как актер во всем мире, но и как большой друг России у нас в стране», — отметил Путин.

В конце августа глава ЦРУ посетил Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты с Рэтклиффом состоялись по линии спецслужб, а Путину было доложено о проведенных встречах. Сам глава государства с Рэтклиффом не встречался.

Издание Axios писало, что глава ЦРУ поговорил с руководителем СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Нарышкин подтвердил встречу с Рэтклиффом.

Последний раз Путин говорил с Трампом в июле. Беседа лидеров двух государств длилась один час двадцать пять минут и состоялась в День независимости США, в честь 250-летия страны. Представитель Кремля сообщил, что президент России поздравил Трампа и американский народ с этим важным праздником, упомянув о вкладе России в формирование американской государственности. Главы государств подчеркнули необходимость бережного отношения к общей истории, отметив, что народы обеих стран не забудут союзничество, достигнутое во время Второй мировой войны.