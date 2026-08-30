Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время секретного визита в Москву 25 августа предложил организовать трехсторонний саммит президентов США, России и Украины — Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом два осведомленных источника сообщили Axios.

Они утверждают, что одной из целей этой поездки было выяснить, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Киевом при посредничестве Вашингтона.

По словам собеседников Axios, Рэтклифф пришел к выводу, что глава ФСБ России Александр Бортников — «конструктивный игрок, способный помочь возобновить дипломатические усилия». О том, что главы спецслужб провели переговоры, ранее написала The New York Times. Официально это не подтверждалось.

Московский визит стал первым случаем, когда глава ЦРУ лично участвовал в усилиях по достижению прорыва в отношениях между Россией и Украиной, отмечает издание. Переговоры двух стран при посредничестве администрации Трампа были приостановлены в середине февраля после начала войны США с Ираном.

Американские официальные лица 28 августа рассказали Зеленскому о встречах Рэтклиффа в российской столице и об инициативе трехстороннего саммита, говорится в публикации. Издание не сообщает о реакции украинского президента, но напоминает, что он ранее поддерживал такую идею, тогда как Путин ее «отверг».

В августе 2025 года Путин отметил, что неоднократно говорил о том, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским. «Это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — заявил тогда президент РФ.

В июне нынешнего года Путин, комментируя адресованное ему письмо Зеленского, рассказал, что тот через представителя российских бизнес-кругов попросил его о встрече. Российский лидер снова сказал, что «никогда не отказывался» встречаться, но делать это сейчас «не видит смысла».

По словам Путина, встречаться можно только после выработки конкретных решений, чтобы присутствовать на подписании документов.