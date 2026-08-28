Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или радио «Судного дня», 27 августа передала 25 зашифрованных сообщений, что стало рекордным показателем за последние 20 месяцев. Об этом свидетельствует лог мониторингового телеграм-канала «УВБ-76 логи».

Столько же сообщений станция передавала лишь однажды — 12 февраля 2025 года, в день первых после инаугурации Дональда Трампа телефонных переговоров президентов России и США. Предыдущий рекорд этого года — 24 сообщения — был зафиксирован 11 февраля, во время учений военной связи.

Первые сообщения четверга — «Подголосок», «Кумотом» и «Курочка» — станция передала с 9:30 до 12:00 по московскому времени. Вторая серия прозвучала около 13:00: «Бунтолет», «Прегрешение», «Рекорд», «Днестр», «Ввозоруль», «Святоцвет», и другие. Затем в эфире появились «Официантка», «Распыленье», «Пропитание» и ряд других кодовых слов. С начала августа УВБ-76 выходила в эфир 45 раз — это рекордный по активности месяц с начала 2025 года.

Активизацию станции зафиксировали спустя день после визита в Москву директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа. По данным источников The Wall Street Journal, он передал Кремлю предостережение не атаковать НАТО — такой сценарий эскалации западная разведка не исключает после выборов в Госдуму. Источники Bloomberg, близкие к Кремлю, ранее говорили, что часть российской элиты опасается применения Путиным тактического ядерного оружия.

Админ телеграм-канала «УВБ-76 эфир» объяснил активность станции учениями.

«На УВБ идут учения, ничего не происходит и не произойдёт, все будут жить», — написал он.

Совпадения всплесков активности «Жужжалки» с резонансными политическими событиями фиксировались и раньше: 20 сообщений за день станция передала 20 июня — на следующий день после крупной атаки дронов на Москву, когда пострадал жилой дом, два торговых центра и произошел взрыв на нефтезаводе в Капотне.

Что известно о станции. УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц со второй половины 1970-х годов и, по мнению радиолюбителей, может быть связана с военными либо разведывательными структурами. По одной версии, станция связана с Западным военным округом, по другой — с системой ответного ядерного удара «Периметр», известной также как «Мертвая рука» — отсюда и ее прозвище «радиостанция Судного дня». Официальное назначение объекта до сих пор засекречено — большую часть времени в эфире слышен лишь монотонный гудящий тон, из-за которого станцию и прозвали «Жужжалкой».