Российский бизнесмен армянского происхождения, лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского. Об этом он сам заявил на первом заседании антикоррупционного суда в Ереване по уголовным делам против него, передает NEWS.am.

«Я гражданин Республики Армения, у меня также есть российский и кипрский паспорта. Поскольку мы уверены в победе, мы начали процесс отказа от моего российского и кипрского гражданства», — приводит его слова информагентство.

Местом своей работы Карапетян назвал партию «Сильная Армения», в которой является председателем. Он сообщил суду, что «раньше» был президентом группы компаний «Ташир».

На официальном сайте этой промышленно-строительной группы «Ташир», которая ведет деятельность в России, Карапетян по-прежнему значится как президент. О его уходе с этого поста до сих пор не сообщалось.

«Лицо с тройным гражданством»

В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы. Если «Сильная Армения» получит на них большинство, то сможет назначить своего премьер-министра. В феврале партия официально выдвинула своим кандидатом на этот пост Самвела Карапетяна.

Однако, по законам республики, избираться главой правительства может только человек, который последние четыре года имел лишь гражданство Армении и постоянно жил в этой стране. Карапетян под эти параметры не подходит, но его сторонники заявили о намерении изменить соответствующую статью Конституции в случае победы на летних выборах.

«В нашей Конституции есть статья 148, которая определяет требования к премьер-министру. А как меняется, определяется статья 148? Только голосованием в парламенте, для этого не нужен референдум», — рассуждал член возглавляемого Самвелом Карапетяном общественного движения «По-нашему» Нарек Карапетян.

На сайте ГК «Ташир» Нарек Карапетян значится одним из шести первых вице-президентов. По данным СМИ, он является племянником Самвела Карапетяна. Еще трое первых вице-президентов холдинга — это дети бизнесмена: дочь Татевик и сыновья Саркис и Карен. Нарек Карапетян также возглавляет совет директоров ЗАО «Энергетические сети Армении», которым с 2017 года на 70% владеет компания «Ташир Капитал» из структур Самвела Карапетяна.

На следующий день после выдвижения Карапетяна действующий премьер Армении Никол Пашинян категорически отверг возможность бизнесмена занять этот пост.

«Лицо с двойным гражданством, а в данном случае и тройным гражданством, не может быть кандидатом ни на пост депутата, ни на пост премьер-министра, следовательно, то, о чем вы говорите, не может иметь место быть ни де-юре, ни де-факто», — ответил он журналистам (цитата по «Арменпресс»).

Чем закончились слушания

Слушания по делу Самвела Карапетяна, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти в Армении, стартовали в антикоррупционном суде Еревана 15 апреля. У здания суда собрались сотни его сторонников, передает Sputnik Армения.

Адвокаты подавали ходатайство о том, чтобы суд в первую очередь рассмотрел возможность освобождения Карапетяна из-под домашнего ареста. Защита объясняла это необходимостью его полноценного участия в подготовки его партии к выборам, что должно быть обеспечено «с точки зрения конкуренции, равенства и гарантий избирательного процесса».

Представляющий Карапетяна адвокат Арам Вардеванян напомнил, что ЦИК страны уже принимает заявления от политических сил и составляет списки — этот процесс продлится до 23 апреля.

В ходе заседания прокурор попросил продлить бизнесмену домашний арест еще на три месяца. Однако из-за истечения времени, отведенного на заседание, суд отложили до 17 апреля без рассмотрения вопроса о мере пресечения, сообщает ТАСС. Остающегося под домашним арестом Карапетяна увезли из суда в автозаке.

Дело Карапетяна

В июне 2025 года армянские силовики провели обыск в ереванском доме Карапетяна и доставили самого бизнесмена сначала в МВД, а затем в Следственный комитет страны. Это произошло после того, как он выступил в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ), которую критикует Никол Пашинян.

На следующий день, 18 июня, Карапетян был помещен под стражу по делу о призывах к свержению власти. Позже обвинение дополнили статьями об отмывании денег в особо крупном размере и неуплате налогов. В декабре предпринимателя перевели под домашний арест, в январе вернули в СИЗО, но вскоре опять отправили под домашний арест с залогом и подпиской о невыезде.

Сам Карапетян не признает вины ни по одному из эпизодов и считает дело политически мотивированным.

Со стороны России в поддержку Карапетяна выступили некоторые депутаты Госдумы, главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев и другие. Официальный представитель МИД Мария Захарова обещала, что Москва будет «оказывать ему необходимое содействие, чтобы все его законные права были соблюдены».