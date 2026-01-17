Апелляционный уголовный суд Армении принял решение изменить меру пресечения российскому бизнесмену армянского происхождения, президенту группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну. Об этом сообщает News.am со ссылкой на адвоката Арама Вардеваняна. Суд постановил освободить Карапетяна из СИЗО и отправить его под домашний арест с залогом и подпиской о невыезде.

Вардавенян рассказал, что ходатайство о применении Карапетяну меры пресечения в виде заключения под стражу было отклонено. Решение было принято после 14-часового заседания с участием адвокатов.

«Абсурдная интенсивность политического преследования», — описал ситуацию Вардавенян.

Он добавил, что суд также снял с Карапетяна ограничения на публичные призывы и выступления. Бизнесмен проходит лечение в медицинском центре, у него диагностирован коронавирус и двусторонняя пневмония, отметил защитник.

Карапетян будет дома в воскресенье, 18 января, сообщил в соцсетях его племянник Нарек Карапетян.

В пятницу, 16 января, апелляционный суд удовлетворил жалобу армянской Генпрокуратуры и отменил решение от 30 декабря 2025 года о переводе Самвела Карапетяна из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники полиции перервали его лечение в стационаре и доставили в изолятор при СНБ Армении.

Карапетян арестовали в июне 2025 года, тогда ему вменили публичные призывы к захвату власти. По утверждению адвокатов, поводом для уголовного преследования стали заявления бизнесмена в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне ее конфликта с премьер-министром Николом Пашиняном. Позже Карапетяну предъявили обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Он не признает вину ни по одному эпизодов и называет преследование политически мотивированным.