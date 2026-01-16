Апелляционный антикоррупционный суд Армении удовлетворил ходатайство прокуратуры и отменил прежнее решение о домашнем аресте для президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Теперь российский бизнесмен армянского происхождения, обвиняемый в публичных призывах к захвату власти, вновь помещен в следственный изолятор. Об этом сообщает Armenia Today.

Ранее, в конце декабря 2025 года, суд первой инстанции изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Адвокат предпринимателя, Арам Вардеванян, выступая в суде, заявил, что его подзащитный перенес двустороннее воспаление легких во время нахождения в СИЗО, и что состояние его здоровья до сих пор остается неудовлетворительным.

Защита также охарактеризовала уголовное преследование как формальное, указав на «тотальное бездействие» следственных органов в продвижении дела по существу.

Карапетян был первоначально арестован 18 июня 2025 года. Поводом послужило его публичное выступление, в котором он осудил «небольшую группировку», нападающую, по его словам, на Армянскую апостольскую церковь и народ, и пообещал, что в случае бездействия политиков «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян расценил эти заявления как угрозу государству. Впоследствии, в октябре 2025 года, обвинение было дополнено статьей об отмывании денег в особо крупном размере.

Это уголовное дело развивается на фоне острого публичного конфликта между правительством Никола Пашиняна и Армянской апостольской церковью (ААЦ). Напряженность возникла после заявлений премьера по вопросу принадлежности Карабаха.

Верховный патриарх Гарегин II призывал к отставке Пашиняна, а премьер-министр, в свою очередь, с конца мая 2025 года выступает с резкой критикой в адрес духовенства. Карапетян не признает свою вину и считает преследование политически мотивированным.