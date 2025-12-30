Антикоррупционный суд Армении изменил меру пресечения президенту группы компаний «Ташир», российскому бизнесмену армянского происхождения Самвелу Карапетяну, обвиняемому в призывах к свержению конституционного строя страны. Вместо содержания под стражей суд избрал в его отношении домашний арест и освободил его под залог, сообщил в соцсетях адвокат предпринимателя Арам Вардеванян.

По его словам, защита подала соответствующее ходатайство в упрощенном порядке, предусмотренном статьей 289 УПК Армении. Адвокат заявил, что его подзащитный с 18 июня 2025 года находился под стражей незаконно, а решение о продлении ареста от 18 ноября было, по мнению защиты, вынесено без оснований.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало публичное заявление Карапетяна, сделанное 17 июня 2025 года. В нем бизнесмен осудил «небольшую группировку», которая, по его словам, забыв историю и традиции, «напала на Армянскую церковь, армянский народ». Он заявил о своей поддержке Церкви и пообещал, что если политики не справятся с защитой ее интересов, то «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему».

На следующий день, 18 июня, суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призывах к захвату власти. Позднее, в октябре, обвинение было дополнено статьей об отмывании денег в особо крупном размере.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в тот же день публично охарактеризовал высказывания Карапетяна как угрозу государству и заявил о национализации принадлежащей бизнесмену компании «Электрические сети Армении». 17 ноября национальный регулятор лишил эту компанию лицензии на распределение электроэнергии.

Данный инцидент произошел на фоне глубокого публичного конфликта между правительством Пашиняна и Армянской апостольской церковью (ААЦ). Напряженность возникла после заявлений премьера о принадлежности Карабаха Азербайджану. Верховный патриарх Гарегин II призывал к отставке Пашиняна, а премьер-министр, в свою очередь, с конца мая 2025 года выступает с резкой критикой в адрес духовенства.