Российская Служба внешней разведки (СВР) обвинила Украину в сотрудничестве с наркокартелями Мексики. Они, в частности, рассматривают эту страну как «безопасный коридор» на европейский черный рынок, а также помогают Киеву в деле привлечения наемников в ВСУ, говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Как утверждают в разведке РФ, украинские силовые структуры «сознательно потворствуют» росту наркотрафика из Латинской Америки в Европу через территорию страны. Тем самым власти Украины пытаются получить дополнительный доход, которого не могут добиться от Запада, считают в СВР.

Заинтересованность картелей в сотрудничестве с Киевом российская разведка объясняет тем, что из-за ужесточения антинаркотической кампании в США они стремятся расширить географию поставок. Украина в этом смысле оказалась «безопасным коридором», поскольку ее границы не контролируются должным образом пограничными и таможенными службами, рассуждают в СВР.

«Основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому „черному рынку“ оружия», — сообщает пресс-бюро.

В мае СВР обвинила украинские спецслужбы в том, что те скупают российские военные и патриотические телеграм-каналы, чтобы через них вести кампанию дезинформации. В сообщении говорилось, что Служба безопасности Украины (СБУ) хочет «расшатывать ситуацию в России под видом патриотического контента». Названия телеграм-каналов там не приводились.

ФСБ России, со своей стороны, заявила в начале июня, что раскрыла операцию западных разведок по внедрению вредоносного программного обеспечения на смартфоны высокопоставленных российских чиновников, чтобы вести слежку. Утверждалось, что сами чиновники, на чьи телефоны было установлено шпионское ПО, после сбора компромата оказываются в санкционных списках Евросоюза и США.