Удары по школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого погибли около 180 человек, ужасают. Об этом в специальном интервью RTVI заявил спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран. При этом в МККК не называют ответственных за эту атаку.

«Удары по Минабу ужасают. Мы видели душераздирающие кадры с места событий. Мы видели душераздирающие кадры похорон. Дети и школы должны быть защищены в условиях войны», — сказал Хашем Оссейран.

По его словам, «невозможно признать нормальным тип ведения боевых действий, который ставит их под угрозу».

«Мы должны запомнить лица этих детей. Мы должны запомнить их имена — эти лица и имена должны указывать нам путь прочь от военных действий, которые бьют по мирным жителям», — заключил собеседник RTVI.

По его словам, Международный комитет Красного Креста как нейтральная гуманитарная организация взаимодействует со всеми сторонами конфликта на двусторонней основе и конфиденциально.

«Если у нас возникают опасения, мы высказываем их в частном порядке. Мы не делаем публичных обвинений, утверждая почему и как произошло то или иное событие и кто за него ответственен», — добавил представитель МККК.

Атака по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» произошла 28 февраля, в первый день военного конфликта США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил, что израильские и американские истребители нанесли пять авиаударов по учебному учреждению, а спустя некоторое время ударили и по клинике, которая располагалась неподалеку от школы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на Иран.

Согласно расследованию BBC на основании анализа видеокадров, распространненных иранским агентством Mehr, базу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в непосредственной близости от школы поразила американская ракета Tomahawk.

В марте постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность американской стороны к удару по школе, сказав, что оставит это «на усмотрение следователей».

При этом 15 апреля демократы в Палате представителей внесли резолюцию об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета. Среди обвинений фигурирует и удар по школе в Минабе.