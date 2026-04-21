Международный комитет Красного Креста продолжает взаимодействовать с властями Израиля, где организацию прежде обвиняли в недостаточных усилиях для получения доступа к заложникам в Газе. Об этом RTVI рассказал спикер МККК по Ближнему Востоку Хашем Оссейран. При этом в организации признали, что по-прежнему работают «в условиях максимальной координации как с Израилем, так и с ХАМАС».

«Международный комитет Красного Креста постоянно добивался доступа к заложникам и неоднократно призывал обеспечить такой доступ, пока они находились в плену. К сожалению, нам было отказано. Это произошло не потому, что мы не пытались, — нам просто заблокировали доступ. На протяжении всего этого кошмара мы работали в тесном контакте с израильскими властями, и продолжаем очень тесно с ними работать», — рассказал Хашем Оссейран.

Он признал, что МККК поддерживает конакты со всеми сторонами.

«Мы очень активно взаимодействуем с Израилем. У нас есть команды на Западном берегу, в Газе, в Тель-Авиве, в Иерусалиме. Они имеют возможность вести работу именно благодаря нашим отношениям с израильскими властями и со всеми сторонами в Израиле и на оккупированных территориях», — отметил спикер МККК.

По его словам, именно благодаря этим отношениям Международный комитет Красного Креста может «помогать тысячам жителей в Газе и управлять там полевым госпиталем».

«И всё, что мы делаем, осуществляется в условиях полной прозрачности и максимальной координации — как с Израилем, так и с ХАМАС», — признал Хашем Оссейран.

В МККК отмечают, что в результате войны на Ближнем Востоке пострадала гражданская инфраструктура во всех странах, которые оказались затронуты боевыми действиями.

«К сожалению, повреждения гражданской инфраструктуры — это не только иранская проблема: перед нами удручающая тенденция, которую мы наблюдаем по всему Ближнему Востоку. Мы видим это в Ливане, мы видим это в странах Персидского залива, мы видим это в Израиле», — подчеркнул собеседник RTVI.

Как признает предсставитель Международного комитета Красного Креста, «Ближний Восток оказался в ловушке опасной спирали эскалации».

«По всему региону прошла цепная реакция с катастрофическими последствиями в гуманитарной сфере. Мы видим это в Иране, в Ливане, в Израиле — по всему региону», — заключил спикер МККК.