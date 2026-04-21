Бывший мэр Саратова Николай Романов стал жертвой дорожной аварии: после его неосторожного маневра в его «Мерседес» сбоку врезалась фура. О гибели экс-градоначальника сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщения о смертельном ДТП в окрестностях села Казачка Калининского района Саратовской области появились в местных телеграм-каналах несколько часов назад, поскольку авария произошла около 09:45. Однако там не называли имя погибшего автомобилиста.

По данным «Базы», 77-летний Романов за рулем белого «Мерседеса» решил совершить маневр, не оценив предварительно дорожную обстановку, и в результате столкнулся с грузовиком «Вольво». Удар пришелся в бок внедорожника — не со стороны водителя, а в пассажирское сиденье. Тем не менее экс-мэр получил смертельные травмы, от которых умер до приезда скорой.

Николай Романов — уроженец Саратовской области, выпускник местного строительного техникума и экономического института. Карьеру в органах власти он начал в 2001 году с работы в Энгельсской муниципальной администрации — сначала заместителя ее руководителя, а потом его и.о.

В 2006 году Романов стал заместителем мэра Саратова, но практически сразу же был избран мэром. В 2007 году он ушел в отставку и стал советником федерального инспектора по региону.