21 апреля правоохранительные органы провели обыски в нескольких офисах издательской группы «Эксмо-АСТ». В рамках следственных действий задержан генеральный директор компании Евгений Капьев, сообщает РЕН ТВ.

По данным «Известий», холдинг подозревают в разработке «схемы по распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних», возбуждено уголовное дело о деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ).

В материалах дела фигурируют романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Прокашевой** и Екатерины Дудко**, а также другие произведения.

Следствие изучает деятельность издательств Popcorn Books (с января 2026 года — Soda Press) и Individuum, входящих в структуру холдинга, которые, по версии следствия, при поддержке иностранного книжного сервиса продвигали соответствующую литературу среди подростков.

Это не первый случай, когда сотрудники «Эксмо» попадают в поле зрения правоохранителей. В мае 2025 года в рамках того же уголовного дела был задержан директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек.

Тогда Следственный комитет сообщил, что фигуранты «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*», и продали более 1000 экземпляров такой литературы, в том числе несовершеннолетним.

Вслед за задержаниями «Эксмо» разослало книжным магазинам письма с требованием изъять из продажи и утилизировать около 50 наименований книг, выпущенных Popcorn Books и Individuum. В списке были «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит ласточка», «Девушка из Дании», «Назови меня своим именем» и другие.

В сентябре 2025 года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов исполнительного директора Individuum и Popcorn Books Дмитрия Протопопова, а также двух других фигурантов дела — Павла Иванова и Артема Вахляева. «Эксмо» владеет 51% обоих издательств.

* Решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны

** Признаны Минюстом России иностранными агентами