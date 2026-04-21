Блогер Виктория Боня в своем обращении к президенту России перечислила те проблемы, на которые ранее указывали депутаты Госдумы, заявил на заседании ГД лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент RTVI. По его словам, показательно, что Кремль отреагировал на слова человека из Монако быстрее, чем на коллективное обращение парламентариев.

«Вот Виктория — зря улыбаетесь — она обратилась напрямую к президенту, но из Монако. Она перечислила все вопросы, которые тут ставились: и почему Анапа грязное пятно, и почему вовремя не отреагировали на помощь Дагестану, Чеченской Республике», — сказал Зюганов.

Он напомнил, что депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин накануне отправил в пострадавшие регионы страны новый, уже 16-й по счету конвой — 16 «двадцатитонников» со всем необходимым. «Это наша прекрасная традиция. Мы обязаны это реализовывать в своей конкретной практике», — добавил политик.

Зюганов при этом выразил недовольство тем, что обращение Бони удостоилось комментария пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а коллективное письмо думской фракции — нет.

«Это же почему даму из Монако услышали, Песков комментирует? Мы вам отправили — 5 тысяч депутатов [разных уровней от КПРФ] подписали — отстаньте от женщин на Алтае, дайте нормально работать фракции», — заявил он.

Зюганов также высказался об экономической ситуации в стране.

«Недавно он [президент РФ] собрал правительство. Я такого грустного заседания давно не видел. Вам 10 раз говорили — провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры финансово-экономические, другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 17 году. Мы не имеем права это повторять. Все ясно, есть конкретный опыт. Давайте принимать решения», — призвал лидер КПРФ.

Ранее в апреле Боня опубликовала в Instagram* 19-минутное видео, в котором заявила, что говорит «от лица народа». Она назвала пять тем, о которых, по ее словам, президенту «ни один губернатор не скажет»: наводнение в Дагестане, мазутное загрязнение в Анапе, массовый забой скота в Новосибирской области, блокировки соцсетей и проблемы малого бизнеса.

16 апреля Дмитрий Песков заявил, что обращение «не оставлено без внимания». Вскоре после этого телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность Бони и призвал Минюст признать ее иноагентом.

В ответ Боня объявила о подготовке коллективного иска против Соловьева за оскорбления. Ее юрист Екатерина Гордон рассказала, что сейчас они готовят претензию на имя главы ВГТРК и ждут публичных извинений от Соловьева. В случае, если договориться не удастся, они пойдут в суд. Гордон оценила шансы на победу в суде как стопроцентные.

