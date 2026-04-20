Блогер Виктория Боня сейчас готовит претензию на имя главы ВГТРК из-за оскорбления телеведущего Владимира Соловьева. В случае, если ответа не последует, Боня обратится в суд. Об этом «Абзацу» рассказала ее юрист Екатерина Гордон.

Блогер и телеведущая Виктория Боня записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину в середине апреля. В частности, она заявила, что подчиненные дезинформируют главу государства о положении дел в стране и коснулась тем блокировок соцсетей и мессенджеров, забоя скота в Сибири, наводнения в Дагестане и выбросов мазута в Анапе.

Соловьев, комментируя обращение Бони к президенту России, жестко высказался в ее адрес, добавив, что она «засоряет пространство» своими выступлениями. Телеведущий заявил, что обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку деятельности Бони, а также призвал Минюст внести ее в реестр иноагентов.

«Все эти темы, которые эта гражданка подает в таком виде, хорошо известны в Кремле. И занимаются с первой минуты» — сказал он.

После этого Боня заявила, что не понимает, почему известные мужчины позволяют себе публично оскорблять женщин, отметив, что подает коллективный иск.

«Мы, женщины, должны отреагировать. Достаточно, хватит. Эти люди так же легко, как оскорбляют, так же легко должны извиняться. Так же в своих шоу на федеральных каналах. Я буду готовить иск обязательно. Все публичные женщины, которых оскорбляли, присоединяйтесь к коллективному иску. <…> Пора взяться, чтобы эти люди отвечали за свои слова», — сообщила она.

Гордон, которая будет представлять ее интересы в суде, объяснила, что они вместе с подзащитной сейчас готовят претензию на имя руководителя ВГТРК и надеются все решить в досудебном порядке. В ином случае они обратятся в суд.

Юрист предупредила, что в случае, если Соловьев предпримет попытку воспользоваться своими связями, то «будет грустно», так как уход от ответственности «не будет его красить» после заявления, носившего «оскорбительную форму».

«Если Владимир Соловьев публично извинится, этого будет достаточно. В такой форме подавать информацию непозволительно, но, собственно говоря, непозволительно это и транслировать на федеральном канале. Тут несколько групп виноватых лиц, в том числе руководство канала “Россия”, которое считает это возможным», — заявила Гордон.

Юрист также оценила шансы на победу в суде как стопроцентные.