Телеведущий Владимир Соловьев обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность блогерши Виктории Бони, а также призвал Минюст признать ее иностранным агентом. Об этом он заявил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на платформе «Смотрим».

По словам телеведущего, он попросил главу СКР дать правовую оценку действиям блогерши. Помимо этого, Соловьев адресовал вопрос Министерству юстиции:

«А почему [она] до сих пор не иностранный агент?».

Журналист утверждает, что с помощью Бони «в стране раскачивают обстановку», и обвинил ее в продажности, напомнив, что в 2020 году в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом она согласилась за деньги высказаться в соцсетях против поправок в Конституцию России.

Недавно Боня привлекла к себе внимание, записав видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Она в частности, заявила, что глава государства не в курсе реальной ситуации в стране, поскольку те, кто ему об этом докладывает, боятся сказать правду.

В Госдуме сразу же обвинили Боню в попытке заполучить лайки и подписчиков с помощью провокационных заявлений и напомнили, что сама она живет не в России, а в Монако. После этого блогерша призвала не выставлять ее «каким-то там оппозиционером» и заявила, что целью ее обращения к Путину было «подсветить ситуацию» в РФ.

Комментируя заявления Бони, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с ее обращением, и оно «не оставлено без внимания».