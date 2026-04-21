Международный комитет Красного Креста приветствует и «с признательностью принимает» гуманитарную поддержку, которую Россия оказывает ближневосточным странам. Об этом в специальном интервью RTVI заявил спикер МККК по Ближнему Востоку Хашем Оссейран.

«Международный комитет Красного Креста тесно взаимодействует с Россией, приветствует и с признательностью принимает оказываемую ею поддержку», — отметил Хашем Оссейран.

При этом, по его словам, «в нынешней ситуации на Ближнем Востоке необходимы коллективные усилия всех государств, а не только России».

«Ни одно государство и ни одна гуманитарная организация не способны в одиночку нести это бремя. Поэтому Международный комитет Красного Креста настоятельно призывает к согласованным и коллективным усилиям всех государств повсеместно», — заключил спикер МККК по Ближнему Востоку.

Ранее российский посол в Тегеране Алексей Дедов в интервью RTVI рассказал о том, какую гуманитарную помощь Москва передала Ирану. По его словам, 12 марта спецборт МЧС России доставил более 13 тонн лекарственных препаратовв Азербайджан, где они были переданы уполномоченным представителям иранского правительства. 27 марта груз МЧС, который состоял из 313 тонн медикаментов, был доставлен железнодорожным транспортом в иранскую Астару и передан Обществу Красного Полумесяца Ирана.