Решение Тима Кука покинуть пост главы Apple вполне ожидаемое — он, вероятно, просто устал, а слухи о его уходе ходили давно, рассказал RTVI эксперт по мобильным устройствам, бывший главный редактор Wylsa.com Александр Побыванец. По его мнению, американская IT-корпорация, вероятно, сосредоточится на трех направлениях — здоровье, ИИ и умном доме.

Пресс-служба Apple 20 апреля сообщила о том, что 1 сентября 2026 года Кук покинет пост гендиректора. Его преемником станет Джон Тернус, нынешний старший вице-президент по аппаратному обеспечению. Сам Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров и сосредоточится на взаимодействии с регуляторами и политиками по всему миру. Он описал Тернуса как человека с «умом инженера, душой новатора и сердцем лидера». Артур Левинсон, возглавлявший совет директоров последние 15 лет, станет ведущим независимым директором.

За время руководства Кука капитализация Apple выросла с примерно 350 млрд до 4 трлн долларов — более чем в десять раз, — а годовая выручка увеличилась почти вчетверо: со 108 млрд долларов в 2011 году до более чем 416 млрд в 2025-м. Компания появилась в более чем 200 странах и территориях, открыла свыше 500 розничных магазинов, а активная база устройств превысила 2,5 млрд. Тернус пришел в Apple в 2001 году, с 2021-го входит в исполнительную команду и причастен к созданию iPad, AirPods, нескольких поколений iPhone, Mac и Apple Watch.

Побыванец в беседе с RTVI отметил, что решение Кука более чем закономерное.

«Слухи о том, что он покинет свой пост, ходили давно. Много лет он работает, искал себе преемника, и, видимо, как раз пришло время. Человек устал и хочет работать менее интенсивно — он встает в 4 утра, весь день работает и поздно ложится спать. Это тяжеловато», — сказал эксперт.

При этом, по его оценке, итоги эпохи уходящего главы Apple неоднозначны.

«Он вывел компанию на крупнейшие обороты, Apple стала очень дорогой компанией. Пусть на его счету и не самые удачные продукты — гарнитура Vision Pro как-то не зашла, беспроводную площадку для зарядки так и не сделали. Но тем не менее продукты стали очень популярными, занимают лидирующие места в своих категориях. Хотя очень не хватает какого-то продукта, которым Тим Кук нам запомнился бы», — отметил Побыванец.

Говоря о будущем компании, эксперт выделил несколько направлений: здоровье, ИИ и умный дом. Говоря о первом из них, эксперт напомнил, что компания Apple внедряла в свои часы функции, позволяющие пользователю следить за своим здоровьем. Побыванец не исключил, что корпорация продолжит работу в этой сфере, стремясь создавать устройства, которые «помогут человеку проанализировать его состояние, будут предугадывать возможные заболевания и все в таком духе».

«С искусственным интеллектом у Apple беда — их помощник Siri за 16 лет, в общем-то, ничего не достиг, и есть надежда, что компания как-то ускорит разработку в этой области. Пока речь идет лишь о сотрудничестве с Google и использовании Gemini в новых устройствах. Компания при всем своем провидческом подходе как-то за этим не уследила и не стала использовать это быстро и настолько эффективно, как остальные», — констатировал он.

Побыванец напомнил, что Apple долгое время хотела создать собственный автомобиль, но проект «свернули, и, видимо, ожидать его не стоит». «То есть концентрация на здоровье, искусственном интеллекте и умном доме — уход, наверное, будет туда, в такие направления», — допустил он.

Вместе с тем эксперт уточнил, что ситуация с развитием своего ИИ — «дело очень тонкое».

«Потому что пока что это обходится компаниям очень дорого, и все хотят уже что-то на нем зарабатывать, а не только генерировать смешные видеоролики, картинки и все прочее. И тут, конечно, двоякая ситуация, потому что мы все наблюдаем кризис на рынке памяти. Apple, конечно, сейчас там неистово скупает эти чипы, потому что может себе позволить. И если она будет придерживаться такого направления, то хочется верить, что искусственный интеллект поможет ей вытянуть ситуацию», — добавил специалист.

С учетом того, что история с ИИ будет, скорее всего, долгоиграющей, Apple придется это учитывать, продолжил собеседник RTVI.

«Думаю, искусственный интеллект никуда не денется — он с нами, как и интернет, — но при этом вряд ли станет основополагающей вещью для заработка компании. Устройства, как железяки, сами никуда не денутся — то есть ноутбуки, планшеты и все прочее. Но возможности для дополненных функций тоже будут очень важны, и здесь Apple поможет искусственный интеллект. Допустим, очки дополненной реальности они тоже делают, остальные над этим работают. Пока это такие интересные устройства для обсуждения, для тестирования. Но если говорить о массовом использовании, то пока как-то у всех дела идут не очень», — заключил эксперт.