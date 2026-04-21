Apple официально огласила имя преемника Тима Кука, который покидает пост гендиректора после 15 лет работы на нем. Как сообщает BBC, новым главой компании станет нынешний руководитель отдела аппаратной инженерии Джон Тернус, проработавший в Apple четверть века. Он вступит в должность 1 сентября, когда Кук перейдет на позицию исполнительного председателя совета директоров.

Решение Кука отойти от операционного руководства положило конец многомесячным слухам о поиске преемника. Текущий CEO, возглавивший Apple в 2011 году после ухода Стива Джобса, останется у руля до конца лета, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

За время его руководства рыночная стоимость компании выросла в четыре раза: в 2018 году Apple стала первой публичной корпорацией, оцененной в $1 трлн, а сейчас ее капитализация достигает $4 трлн.

Преемник Кука Тернус работал практически над каждым крупным продуктом Apple, включая все поколения iPad и iPhone, запуск AirPods и Apple Watch, а также переход компьютеров Mac на собственные процессоры компании.

«Он, без сомнения, правильный человек, чтобы вести Apple в будущее», — заявил Тим Кук, охарактеризовав Тернуса как «провидческого» руководителя с «умом инженера, душой новатора и сердцем, позволяющим вести за собой с честью и достоинством».

Сам Тернус, который также работал под началом Стива Джобса, назвал Кука своим наставником.

«Я преисполнен оптимизма относительно того, чего мы сможем достичь в ближайшие годы», — прокомментировал свое назначение будущий гендиректор.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в соцсети X назвал Тима Кука легендой и поблагодарил его за все.

Назначение руководителя с опорой на «железо» может сигнализировать о смене стратегии на фоне критики, которая преследовала эпоху Кука. Аналитики отмечают, что при нем ряд продукции оставался практически статичным, и Apple так и не получила новое устройство уровня iPhone, которое обеспечило бы еще 20 лет успеха.

По словам Дипанджана Чаттерджи из консалтинговой компании Forrester, Apple «остается структурно зависимой от айфона» в поисках «следующего двигателя роста».

«Стив был провидцем, а Тим — операционщиком, который пришел ему на смену», — подчеркнул разницу работавший креативным директором Apple при Джобсе Кен Сигалл.

Теперь аналитики ожидают, что Apple под руководством Тернуса направит больше энергии в складные телефоны, носимые устройства и глубже интегрирует технологии искусственного интеллекта, в освоении которых компания до сих пор считалась слишком медлительной.