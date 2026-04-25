Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан сообщил о подписании шести документов по итогам встречи в Габале с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Среди них — соглашения в оборонной сфере.

Это первый визит Зеленского в республику после начала СВО. Лидеры двух стран провели переговоры сначала в формате один на один, затем в расширенном составе.

«Мы сегодня подписали шесть документов. Деталями обязательно наши команды позже поделятся. Это разные направления. Сегодня направление номер один — это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс», — сказал Зеленский.

Он назвал подписание документов о совместном развитии ОПК «очень серьезным шагом» и анонсировал совместное производство: «Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, ко-продакшн. Это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, наших народов, и товарооборот, который мы действительно очень хотим увеличить между нашими странами», — добавил украинский президент.

Алиев подтвердил, что стороны детально обсудили военно-техническое сотрудничество.

«Оно имеет довольно широкие перспективы как на Украине, так и в Азербайджане. Мы видим развитие военных индустрий, ОПК, и мы можем посмотреть на совместное производство. Но и в целом в производстве у нас есть прекрасные возможности», — отметил азербайджанский лидер. По его словам, товарооборот между странами сейчас превышает 500 млн долларов и будет расти.

Отдельно стороны обсудили энергетику. Азербайджанская нефтегазовая компания Socar давно работает на украинском рынке, и стороны обсудили расширение инвестиций и совместных проектов. Зеленский поблагодарил Алиева за 11 пакетов поддержки в энергетической сфере и помощь детям, эвакуированным с приграничных территорий.

Стороны также договорились об образовательном сотрудничестве: азербайджанские студенты смогут учиться на Украине, а группа украинских студентов приедет в Азербайджан на реабилитацию и знакомство с местной культурой. Кроме того, президенты затронули взаимодействие в сельском хозяйстве и работу Межправительственной комиссии.

Алиев отметил, что сотрудничество Азербайджана и Украины «имеет очень прочную политическую основу».

«Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран», — отметил глава азербайджанского государства.

Зеленский также сообщил, что на встрече обсуждалась тема завершения российско-украинского конфликта и возможность проведения следующего раунда украинско-американско-российских переговоров в Баку.

«Мы проговаривали и мирные усилия. <…> Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса», — сказал он. По его словам, Киев готов к трехсторонней встрече в Азербайджане, если Москва согласится на это.

Предыдущие раунды переговоров прошли в Турции, Абу-Даби и Женеве, однако очередной раунд, намеченный на начало марта, был отложен на неопределенный срок.