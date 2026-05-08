Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Самолет Фицо по пути в российскую столицу из Братиславы проследовал через воздушное пространство Чехии и Германии, а затем прошел над Балтийским морем. Такой маршрут был организован в связи с тем, что Эстония, Латвия, Литва и Польша не разрешили его пролет над своей территорией.

Сам Фицо ранее говорил, что не планирует посещать парад на Красной площади. Как рассказал премьер, он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Аналогичным образом визит главы словацкого правительства в Россию на 9 мая был выстроен в прошлом году.

Госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец говорил, что Фицо передаст Путину послание от украинского президента Владимира Зеленского.

В Москву на празднование Дня Победы также уже прибыли президенты Беларуси, Узбекистана и Лаоса. Кроме того, в торжествах 9 мая в российской столице примут участие лидеры Казахстана, Абхазии и Южной Осетии, а также король Малайзии и руководство Республики Сербской.

В Кремле отмечали, что в этом году Москва не рассылала приглашений на торжества по случаю Дня Победы. В то же время некоторые зарубежные лидеры сами выразили желание посетить в эти дни Россию, отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что не приедет в Москву на День Победы. В качестве причины такого решения он назвал начало предвыборной кампании в республике.