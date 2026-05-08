Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев прибудут в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Как сообщил Ушаков, российский лидер Владимир Путин вечером 8 мая пообщается с Токаевым и Мирзиёевым, а также с президентом Беларуси Александром Лукашенко в ходе обеда, а также проведет двусторонние встречи.

В субботу, 9 мая, главы государств вместе будут присутствовать на параде на Красной площади, примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в других торжественных мероприятиях, рассказал помощник президента. В частности, запланирован торжественный прием в Кремле, а с некоторыми лидерами Путин проведет переговоры.

Ушаков напомнил, что в этом году российское руководство не рассылало приглашений на торжества по случаю Дня Победы.

«Мы рады приветствовать и рады принять в Москве тех лидеров, которые сами захотели приехать к нам и захотели разделить вместе с нами радость по поводу великого праздника», — сказал представитель Кремля.

В Москву для участия в торжествах 9 мая также прибудут президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой, председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что не приедет в Москву на 9 мая. В качестве причины такого решения он назвал начало предвыборной кампании в республике.

8 мая Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.