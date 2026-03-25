Музыкант Борис Гребенщиков* получил гражданство Великобритании, следует из данных британского реестра компаний. Аналогичный статус получила его жена Ирина. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

В декабре 2022 года Гребенщиков* вместе с женой зарегистрировал в Великобритании компанию BG PLUS LLP. Тогда они указали в документах свое российское гражданство. В марте 2026-го компания внесла в реестр изменения, из которых следует, что музыкант и его супруга стали британскими подданными.

После начала военной операции на Украине несколько артистов получили российское гражданство. Среди них певцы Михаил Шуфутинский, Ани Лорак и Елка, а также шоумен Александр Ревва.

Гребенщиков* уехал из России после начала военной операции на Украине. Последний российский концерт его группы «Аквариум» прошел в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года. После начала СВО Гребенщиков* покинул коллектив и перебрался в Лондон. Он гастролирует под псевдонимом BG+.

В июне 2023 года Минюст России внес Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов, указав в качестве причины выступления «в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, а также критику политики российских властей и Вооруженных сил. Тогда же суд в Москве оштрафовал музыканта на 50 тыс. рублей по административному протоколу о дискредитации ВС.

В ноябре 2025 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Гребенщикова* на 40 тыс. рублей по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Поводом стала публикация на YouTube-канале «Аквариум | БГ+» без маркировки иноагента. Защита настаивала, что этот канал администрируется не Гребенщиковым* и что у него нет доступа к нему. Представитель Роскомандзора в суде сослалась на то, что на сайте Минюста в реестре иноагентов этот YouTube-аккаунт указан как ресурс музыканта, и судья принял этот аргумент.

Осенью 2023 года телеграм-канал Shot писал, что Гребенщиков* подал заявление о ликвидации своего российского ИП.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов