Великобритания «не руководит и не определяет никакие украинские военные операции — ни на территории Украины, ни за её пределами». Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Великобритании в России Найджел Кейси, комментируя недавние удары британо-французскими ракетами Storm Shadow по Брянску.

По словам посла Великобритании, Украина «самостоятельно принимает суверенные решения» по поводу своих военных операций.

«Великобритания не руководит и не определяет никакие украинские военные операции — ни на территории Украины, ни за её пределами. Это украинские военные операции, проводимые на основании украинских решений. <…> Мы не комментируем конкретные военные операции Украины, не руководим ими и не определяем их», — заявил Кейси в ответ на вопрос RTVI о том, принимали ли британские операторы-наводчики участие в планировании и проведении атак на Брянск, о чем сообщают российские власти.

Дипломат не пояснил, ли вводила ли Великобритания какие-либо ограничения на применение ВСУ экспортной версии передаваемых им ракет Storm Shadow при ударах вглубь России. Собеседник RTVI усомнился, «что можно делать какие-либо предположения о том, использовались ли британские ракеты при нанесении конкретного удара».

«Ряд стран поставляет Украине такие ракеты типа Scalp/Storm Shadow. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с Министерством иностранных дел и c Министерством обороны России — когда они ещё разговаривали с нами. Мы объяснили нашу политику, мы объясняли наши действия. Если нам потребуется сообщить что-либо дополнительно, мы сделаем это в частном порядке напрямую с ними, а не через средства массовой информации», — заключил посол Британии.

10 марта ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow британо-французского производства по Брянску — был атакован завод микроэлектроники, также пострадали соседний технический колледж и жилые дома. Погибли 7 человек (впоследствии еще один скончался), более 40 были ранены.

В МИД России, куда были вызваны послы Великобритании Найджел Кейси и Франции Николя де Ривьер, заявили, что подобные атаки с помощью высокотехнологичных вооружений невозможно спланировать и осуществить, в частности, без участия британских операторов-наводчиков, а также без разведданных, предоставляемых странами НАТО.