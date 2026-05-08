Нарратив «англосаксов», который в России часто применяют в отношении союза Великобритании и США, весьма архаичен, его стоило бы пересмотреть с учетом последних трендов. Об этом RTVI сообщил посол Соединенного Королевства Найджел Кейси, отвечая на вопрос о том, как британцы воспринимают это наименование из уст российских официальных лиц.
«Это старая и нелепая концепция. Думаю, она сейчас нуждается в пересмотре — с учетом официальной линии России в отношении Соединённых Штатов и её отношений с нынешней американской администрацией», — сказал на это посол Кейси.
До этого посол России в Лондоне Андрей Келин объяснил RTVI, откуда взялись «англосаксы» в современном вокабуляре российских дипломатов и политиков.
«Вопрос немного неожиданный, но я, в общем-то, из бесед своих усвоил, когда это выражение «англосаксы» слышал здесь непосредственно от англичан, что они считают его не только забавным, но и несколько обидным. Понятно, что речь идет о старых племенах, которые населяли Великобританию, а потом уже из Великобритании (тогда еще, собственно, с Британских островов) распространились сначала на Соединенные Штаты, потом на Канаду, потом и на Австралию и Новую Зеландию. Вот эту британско-американскую совокупность мы действительно квалифицируем как наиболее западную из тех, кто наиболее антироссийски настроен. Поэтому мы используем это выражение в нашем дипломатическом языке, понимая под англосаксами Запад в его крайней ипостаси в отношении России», — сообщил Андей Келин.