Нарратив «англосаксов», который в России часто применяют в отношении союза Великобритании и США, весьма архаичен, его стоило бы пересмотреть с учетом последних трендов. Об этом RTVI сообщил посол Соединенного Королевства Найджел Кейси, отвечая на вопрос о том, как британцы воспринимают это наименование из уст российских официальных лиц.

«Это старая и нелепая концепция. Думаю, она сейчас нуждается в пересмотре — с учетом официальной линии России в отношении Соединённых Штатов и её отношений с нынешней американской администрацией», — сказал на это посол Кейси.