Россия может изменить наименование Соединенного Королевства в любой день, когда пожелает. Об этом в специальном интервью RTVI сообщил британский посол в Москве Найджел Кейси, комментируя предложение главы российского МИД Сергея Лаврова называть Великобританию просто Британией.

«Признаться, меня это позабавило, потому что мы не называем себя «Великой Британией» — мы называем себя Соединённым Королевством. Да [Великобритании и Северной Ирландии], но только в русском языке вы называете нас «Великобританией» — и вы можете изменить термин, который вы используете, в любой день», — сказал Найджел Кейси.

Посол подчеркнул, что представляет Соединенное Королевство.

В январе на ежегодной пресс-конференции Сергей Лавров отметил, что Великобритания — на сегоняшний день единственная страна, которая сама себя называет великой, так что ее было бы правильно называть просто Британией.