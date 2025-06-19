Уроженка западной Украины певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) получила гражданство России, паспорт ей выдали 9 июня. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ее окружение.

По словам источника агентства, певица в документе сохранила имя Каролина, данное ей при рождении. Про фамилию собеседник уточнять не стал.

В апреле телеграм-канал Mash писал, что Лорак тайно обновила свой украинский паспорт. По данным канала, для этого она якобы выезжала за границу, после чего предоставила новые данные в российские налоговые органы.

О намерении Лорак получить российское гражданство стало известно в марте 2024 года. Mash утверждал, что она готовилась к этому с осени 2022 года, когда указом президента Украины Владимира Зеленского против нее и некоторых других звезд, живущих и работающих в России, ввели персональные санкции.

Комментируя информацию РИА Новости, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал в своем телеграм-канале, что ждет от Лорак, а также от комика Александра Реввы и певицы Лолиты «официально на всю страну высказывания по поводу специальной военной операции».

По данным РИА Новости, еще в 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак получить российский паспорт. Тогда представитель артистки сказал, что она не собирается менять гражданство.

Ани Лорак после начала СВО

Лорак родилась в городе Кицмань Черновицкой области Украинской ССР. На «Евровидении-2008» она представляла Украину с песней «Shady Lady» и заняла второе место, уступив российскому исполнителю Диме Билану. В том же году певица получила звание народной артистки Украины, но была лишена его осенью 2024 года решением президента Зеленского.

В 2022 году через неделю после начала военной операции на Украине Лорак опубликовала антивоенный пост и рассказала, что ее близкие также находятся «под обстрелами». В августе того же года она отменила все свои выступления в России.

В январе 2023 года Лорак объявила в Instagram* сбор денег «пострадавшим семьям», чьи дома были разрушены, при этом для перевода был указан в том числе украинский банковский счет. Обстоятельства, при которых семьи пострадали, не назывались, конфликт на Украине не упоминался. После этого власти Ростовской области и Кубани призвали запретить концерты певицы, заподозрив ее в сборе денег на помощь ВСУ.

На фоне скандала Лорак рассказала в своем телеграм-канале, что в 2014 году «столкнулась негативными последствиями в своей жизни», потому что власти Украины выставили ей ультиматум: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране». По словам певицы, это подтолкнуло ее к переезду в Россию, при этом она добавила: «Украина всегда в моем сердце». В посте Лорак также заявила, что никогда не оказывала военной помощи и не занимает позицию по конфликту между Москвой и Киевом, потому что она «музыкант, а не политик».

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