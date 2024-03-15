Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) подала документы на получение российского паспорта. Об этом пишут РИА Новости и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в окружении артистки.

По словам собеседника РИА Новости, Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства в феврале 2024 года.

Телеграм-канал Mash пишет, что Лорак изучала вопрос получения гражданства России с осени 2022 года, когда против нее на Украине были введены санкции.

«Недавно сдала документы в МВД. Теперь — проверка полиции, которая займет около полугода», — говорится в сообщении канала.

Телеграм-канал «Жаба и гадюка» утверждает, что в его распоряжении оказалась часть анкеты Лорак на получение российского паспорта. По информации источников канала, в заявлении содержится недостоверная информация о ее брате Игоре, что может стать основанием для отказа в получении гражданства России.

Как отмечает РИА Новости, в 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак получить российский паспорт, но тогда представитель артистки сказал, что она не собирается менять гражданство.

Отмены концертов и обвинения в финансировании ВСУ

Ани Лорак родилась в 1978 году в Черновицкой области Украины. В 2008 году ей было присвоено звание Народной артистки Украины. В том же году Лорак представляла страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла второе место. В 2014 году она переехала в Россию. В октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против певицы.

После начала боевых действий на Украине Лорак выступила с антивоенным заявлением. После этого в России стали отменять концерты певицы. В частности, весной 2023 года были отменены выступления Лорак в Краснодаре и Ростове-на-Дону по инициативе местных властей. Краснодарский мэр Евгений Наумов тогда упрекнул артистку в том, что она оказалась в числе артистов, которые «признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас». В свою очередь ростовский депутат Евгений Федяев утверждал, что певица собирает средства «на нужды ВСУ».

В январе 2023 года Ани Лорак в своем аккаунте в инстаграме (принадлежит Meta*) разместила пост со ссылкой на сайт, где, используя украинские реквизиты, предлагалось перечислить средства нескольким «пострадавшим семьям». Публикация стала поводом для обвинений в финансировании ВСУ. В ответ на них артистка заявила, что «никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели». Она заверила, что оказывает поддержку «только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь».

К отмене концертов Лорак призывал также руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В своем телеграм-канале он приводил список людей, которые якобы помогают певице с организацией выступлений в России. По данным активиста, это генеральный директор АО «Телекомпания НТВ» Алексей Земский и генеральный продюсер телекомпании «Вайт Медиа» Юлия Сумачева. В сентябре 2023 года Бородин заявил, что Лорак «прошла» все проверки «со стороны контролирующих органов», а также что певица «чиста перед законом».

В 2023 году Лорак вошла в состав жюри детского телевизионного конкурса «Ты супер!», который выходит на телеканале НТВ.

В середине февраля 2024 года было отменено выступление Лорак в Сочи. Как заявили в пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна», на одной из площадок которой должен был пройти концерт, причиной отмены стали технические неисправности. Лорак заявила, что выступление перенесут на более поздний срок.

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