Президент Украины Владимир Зеленский бессрочно лишил государственных наград 34 человек, в числе которых оказались бывшие украинские чиновники, народные депутаты, руководители украинской Службы безопасности (СБУ) и Генпрокуратуры, а также российские религиозные, политические и культурные деятели. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации Зеленского.

Звания народных артистов Украины лишились российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и композитор Игорь Крутой. Певицы Ани Лорак и Таисия Повалий (обе — уроженки Украины) остались без звания заслуженных артисток.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл указом Зеленского лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Кроме того, госнаград лишены бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук, экс-премьер страны Николай Азаров, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и другие лица.

В отношении некоторых деятелей был применен «максимальный набор санкций», отмечается в документе. Помимо бессрочного лишения госнаград, у них также заблокировали активы, аннулировали лицензии и разрешения.

Зеленский 20 ноября подписал закон о лишении государственных наград тех, кто поддерживает Россию или противоправные действия против Украины. Как рассказал народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, законопроект во втором чтении поддержали 283 парламентария.