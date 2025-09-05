Певец Михаил Шуфутинский действительно получил российский паспорт, это произошло еще в 2022 году, рассказала RTVI PR-директор артиста Татьяна Юмашева. Ранее о том, что артист получил гражданство России 24 августа, сообщил телеграм-канал Shot.

«Михаил Захарович давно его получил, еще в 2022 году. Это выдуманная дата, я не понимаю, откуда они ее взяли», — сказала Юмашева.

Шуфутинский в начале 80-х уехал с семьей в США, через несколько лет он вернулся в Россию. При этом он регулярно возвращался в Штаты, где была его жена, а после ее смерти купил коттедж в Филадельфии, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, артист долгое время оставался в России на основании постоянного вида на жительство, не отказываясь от американского паспорта. Российский он не получал, так как в США якобы «не приветствовали двойное гражданство», уточняет Shot.

«Но в 2022 году у Шуфутинского истек паспорт США, и 24 августа он сделал российский», — говорится в посте.

Ранее общественники из движения «Ветераны России» обратились в Минкульт с просьбой присвоить Шуфутинскому звание народного артиста России. Комментируя эту инициативу, первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что такое решение может принять только российский президент Владимир Путин.

Одной из самых известных композиций Шуфутинского стала песня «3 сентября», впервые исполненная им еще в 1993 году. С годами композиция приобрела статус мема. В интернете даже дали название 3 сентября — «Шуфутинов день». Автор песни, певец Игорь Николаев, в 2022 году подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Третье сентября».