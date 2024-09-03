Присвоить певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста может только президент России Владимир Путин, заявила в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Ранее общественники из движения «Ветераны России» обратились с такой просьбой в Минкульт.

Драпеко пояснила, что выдвигать артиста на государственную награду может творческая организация или союз концертных деятелей.

«И выдвигается это как на государственную награду, поэтому документ должен пройти этап субъекта Российской Федерации, потом согласование у представителя президента по этому округу и только после этого необходимые документы попадут в Министерство культуры. Звание народного артиста присваивает лично президент своим указом, а совсем не Министерство культуры», — добавила она.

Драпеко отметила, что к музыке Шуфутинского «абсолютно равнодушна», и у нее «есть другие кумиры».

Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в обращении к Минкульту назвал Шуфутинского не только артистом, но и «человеком с твердыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к Родине в непростые времена».

По словам Резяпова, общество уже давно признало Шуфутинского народным артистом, а его песня «Третье сентября» стала «культурным явлением».