Чаще всего россияне слушают песню «3-е сентября» в апреле и в сентябре. Сервис МТС Музыка оценил прослушивания композиции Михаила Шуфутинского, результаты есть в распоряжении RTVI.

С января по август 2025 года количество прослушиваний трека выросло на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что с наступлением осени показатели в очередной раз увеличатся. В 2024 году число проигрываний песни в плеере с сентября по декабрь возросло на 233% относительно всех предыдущих месяцев. Подобная картина наблюдалась в 2023 году — рост на 87%.

В 2025 году трек чаще всего включали в апреле, а меньше всего — в феврале. В прошлом году безусловным лидером по прослушиваниям стал сентябрь, за ним следовали октябрь и декабрь. Хит «3-е сентября», впервые исполненный Михаилом Шуфутинским еще в 1994 году, остается настоящим явлением музыкальной культуры.

Сам Михаил Шуфутинский отмечает, что песню «3-е сентября» слушают многие, но он не может объяснить, чем она так понравилась молодежи. Он подчеркнул, что в ней есть искренние моменты: каждый проходил через расставание, любовь, новые встречи, и что это обыкновенные человеческие чувства.

«Я не музыкальный критик, я спел ее так, как чувствовал. Как сейчас говорят молодые люди: „Зашла!“. Вот она и зашла. В ней есть искренние моменты: каждый проходил через расставание, любовь, новые встречи — это обыкновенные человеческие чувства. Они всем важны и всем поняты, поэтому „3-е сентября“ оказалась у многих в сердце на долгие годы», — поделился певец.

Также он добавил, что работает над новой композицией под названием «Коктебель», которая выйдет 5 сентября.