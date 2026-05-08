Медицинские препараты, законно приобретенные в одной стране, могут считаться в другой наркотическими, психотропными, сильнодействующими или быть запрещенными к обороту. Об этом рассказал Life.ru адвокат Михаил Салкин.

Он отметил, что речь идет о возможных проблемах при ввозе через таможню не лекарств как таковых, а отдельных действующих веществ. В частности, перед поездкой стоит уделить особое внимание правилам ввоза опиоидных обезболивающих и противокашлевых препаратов, а также снотворного, транквилизаторов и противотревожных средств.

Помимо этого, проблемы могут возникнуть из-за компонентов противопростудных и противоаллергических препаратов с эфедрином или псевдоэфедрином, а также лекарств от насморка и синусита.

Салкин отдельно обратил внимание на препараты с каннабиноидами, анаболические стероиды и гормональные средства небытового назначения (тестостерон, нандролон, станозолол, оксандролон и метандиенон).

Небезопасными с точки зрения законодательства некоторых стран могут также быть прегабалин, нейронтин и габапентин, которые в ряде государств входят в категорию контролируемых или строго рецептурных препаратов.

Средства экстренной контрацепции и препараты для медикаментозного прерывания беременности могут попадать под правила регулирования оборота репродуктивных и абортивных медикаментов, отметил Салкин.

Объяснения, что лекарства ввозятся для личного пользования, не являются гарантией беспрепятственного прохождения досмотра на границе. Препарат могут отобрать, а его владельцу может грозить штраф, депортация или уголовное преследование, в зависимости от законодательства посещаемой страны, предупредил Салкин. Адвокат рекомендовал заранее узнавать правила ввоза лекарств и брать с собой в поездку переведенный рецепт врача.