Родившаяся на Украине певица Елка (Елизавета Иванцив) стала гражданкой России в июне 2024 года и проинформировала «компетентные органы» о получении паспорта, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник.

На тот момент артистка состояла в браке с актером Сергеем Астаховым и использовала его фамилию. По данным Mash, срок действия украинского паспорта Елки истек уже после начала СВО, а оформить новый документ на родине она не могла из-за боевых действий. В результате у нее возникли проблемы с зарегистрированным в России ИП для работы в сфере «концертной деятельности».

По поводу российско-украинского конфликта Елка впервые высказалась только в октябре 2025 года. На очередном концерте она напомнила, что 22 года прожила на родине, и пожелала всем «мудрости и мира». «Я не дала на эту тему ни одного комментария, потому что я считаю, что у нас должны быть силы оставаться выше этого всего», — заявила артистка.

Несколько дней спустя — 31 октября на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» — Елка исполняла свой хит «Прованс» и изменила текст песни, убрав упоминание киевского аэропорта Борисполь. Сама она никак не это не объясняла, но журналист Леонид Парфенов, комментируя замену слов, заявил, что «получилось нелепо». Он отметил, что в песне идет речь о Провансе, а Франция входит в состав НАТО и является недружественной для России страной.

В январе 2026 года стало известно, что Елка снова вышла замуж. Ее супругом стал 36-летний музыкант Rozhden (Рожден Ануси), уроженец Одессы. О свадьбе певица сообщила в соцсетях, выложив видео с их совместной прогулки, где продемонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце. СМИ тогда отмечали, что для регистрации брака в России требуется действующий паспорт.

Елке 43 года. Она родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде Закарпатской области в семье музыкантов, в детские годы пела в школьном хоре, занималась в вокальной студии и играла в КВН. Творческий псевдоним, образованный от имени Елизавета, появился у нее с 11 лет.

После школы Иванцив поступила на вокальное отделение музучилища, которое так и не окончила. С середины 1990-х годов стала бэк-вокалисткой ужгородского коллектива «B&B» и пела в этой группе до ее распада в 2001 году.

Позднее Елка начала сотрудничать с продюсером Владом Валовым, в этот период вышли ее альбомы «Город обмана» и «Тени». С 2010 года певица работала с лейблом Velvet Music.

Елка восемь раз получала российскую музыкальную премию «Золотой граммофон». Ее самые известные песни — «Мальчик-красавчик», «Прованс», «Грею счастье», «Около тебя», «Лети, Лиза», «Мир открывается».

Летом 2025 года российское гражданство получила еще одна родившаяся на западе Украины известная певица — Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек). О том, что она подала документы на выдачу паспорта РФ, стало известно еще весной 2024 года.