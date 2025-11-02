Певица Ёлка (настоящее имя Елизавета Иванцив) изменила текст припева в своей песне «Прованс» во время выступления на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Москве. Исполнительница убрала упоминание киевского аэропорта Борисполь.

Вместо строчки «завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте» Ёлка спела: «завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».

Решение изменить слова песни «Прованс» Ёлка не комментировала. На российских стриминговых сервисах композиция доступна в изначальном варианте с упоминанием Борисполя.

Комментируя выступление Ёлки на «Золотом граммофоне», журналист Леонид Парфенов выразил мнение, что «получилось нелепо».

«Ведь дальше „чтоб он хорошо взлетел“ — значит, героиня песни еще на земле. И, оказывается, хоть Франция — недружественная страна НАТО, Париж и Прованс не так страшны, как Борисполь», — написал он в своем телеграм-канале.

Церемония вручения премии «Золотой граммофон-2025» прошла 31 октября в Москве на «ВТБ Арене». Ёлка получала премию восемь раз, в том числе дважды за песню «Прованс».

«У меня там мамочка»

Ёлка — уроженка украинского города Ужгород. Свою творческую карьеру певица начала в 2000-х в России. Наибольшую популярность ей принесла песня «Прованс», вышедшая в 2010 году.

После начала военной операции на Украине Ёлка публично не высказывалась о конфликте. Впервые заявление об СВО она сделала в октябре этого года во время концерта.

«Вы знаете, где я родилась, где я жила 22 года и откуда я приехала. Я не дала на эту тему ни одного комментария, потому что я считаю, что у нас должны быть силы оставаться выше этого всего. Единственное, что я хочу сказать и повторяю это каждый день, я очень хочу пожелать нам мудрости и мира. Очень не хочется, чтобы что-то плохое происходило. Пусть у тех, кто этим всем руководит, хватит мудрости сделать так, чтобы это все было не больно», — сказала Ёлка.

Она также призналась, что ежедневно переживает из-за военных действий: «У меня болит сердце. У меня там мамочка. У меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине большое количество друзей. И я не знаю человека, который бы не переживал по этому поводу».

В 2023 году в Пскове отменили концерт Ёлки, который был запланирован в рамках Дня города. Псковский мэр Борис Ёлкин тогда заявил, что отмена выступления певицы была вызвана тем, что «формат мероприятия изменился, и было принято решение, что это будет неуместно в данном контексте, в данной ситуации». «Решено провести более камерный, семейный праздник в Финском парке, где концертная площадка не соответствует уровню певицы Ёлки и техническим параметрам ее райдера», — сказал глава города.

По словам Ёлкина, решение об отмене концерта певицы «никак не связано с политической обстановкой, местом рождения [артистки], репертуаром и другими факторами, которые сейчас озвучивают СМИ».