Посольство Германии сможет подтвердить сообщения о готовящемся назначении нового посла не раньше, чем правительство принимающей стороны заявит о согласии с кандидатурой. Об этом RTVI сообщили в немецкой дипмиссии в Москве. Ранее Spiegel написал, что 11 февраля камбин ФРГ готовится утвердить перестановки во главе посольств в нескольких странах, включая Россию. Новым послом в Москве может стать Клеменс фон Гётце, который сейчас возглавляет посольство в Мексике.

«Согласно дипломатическому протоколу, принято сначала информировать принимающую страну о кандидатуре будущего посла и получать ее согласие. Поэтому подобные назначения мы подтверждаем только после того, как правительство принимающей страны заявит о своем согласии с назначением», — заявили в посольстве ФРГ в Москве в ответ на запрос RTVI о комментарии.

По данным Spiegel, на заседании федерального правительства 11 февраля рассмотрят предложения МИД ФРГ по кандидатурам новых послов, в том числе в России. С 2023 года эту должность занимает немецкий дипломат и политик Александр Граф Ламбсдорфф.

Сообщается, что он отправится возглавлять дипмиссию ФРГ в Израиле. В Москву же приедет Клеменс фон Гётце — сейчас он посол Германии в Мексике.