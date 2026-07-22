Лидер «Справедливой России», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов в беседе с RTVI призвал к отставке главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. По его словам, ее действия тормозят развитие России.

«Я, безусловно, поддерживаю требование отставки Набиуллиной с поста главы Центробанка. Это моя позиция и позиция “Справедливой России”, причем эта позиция неизменна на протяжении последних лет», — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что «эта позиция — в отличие от всех других фракций — подтверждается голосованием по утверждению ежегодного доклада председателя Банка России».

«Если бы к нам прислушались пять лет назад и убрали тогда Набиуллину, сегодня мы бы жили в динамично развивающейся, несмотря на все санкции, стране», — убежден политик.

Но с каждым годом ситуация становится все хуже и хуже, а Центробанк во главе с Набиуллиной только продолжает своими решениями сдерживать развитие российской экономики, сказал депутат Госдумы.

«Сегодня в стране сформировалась порочная кредитно-денежная политика, которая не отражает ни реалии, в которых мы живем, ни вызовы, которые стоят перед Россией, которая противоречит интересам государства, населения и бизнеса», — отметил парламентарий.

В этой связи Миронов заявил, что «отставка Набиуллиной — непременное условие поступательного движения нашей страны вперед».

Накануне депутат Госдумы от СР Михаил Делягин обратил внимание на то, что «Банк России определяет всю экономическую конъюнктуру, всю нашу жизнь сильнее любого другого фактора, и при этом предельно наглядно проявляет, насколько можно судить по его повседневной политике, патологическую безграмотность, безответственность и предельно циничное презрение к народу России и самой России».

«Если Набиуллина продолжит цинично издеваться над здравым смыслом (а пресловутая “коллегиальность” Банка России больше напоминает диктатуру), уничтожать Россию и унижать президента, отказавшись от снижения ключевой ставки, “Справедливая Россия” официально и публично потребует ее досрочной отставки — и нормализации работы мегарегулятора», — заявил парламентарий.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 24 июля. Эксперты полагают, что регулятор сохранит нынешний размер ставки на уровне 14,25% либо незначительно снизит — до 14%. До этого ЦБ РФ снижал ключевую ставку девять раз подряд с 21%.