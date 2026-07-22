Лидер партии «Справедливая Россия», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию — женщин с 55 лет, мужчин с 60 лет, передает корреспондент RTVI.

«В нашем законопроекте говорится о недопустимости пересмотра этого положения до 1 января 2035 года, и это принципиально важное решение», — сказал RTVI Миронов, отметив, что соавторами законопроекта стали все депутаты фракции СР в Госдуме.

Он обратил внимание на то, что увеличение пенсионного возраста сопровождалось широким возмущением подавляющего большинства граждан страны.

«Общественную дискуссию перед принятием этого непродуманного решения никто не проводил, как и профессиональную экономическую, социальную и демографическую экспертизу. В результате итоги этой реформы оказались плачевными, и они привели к усилению социальной напряженности в обществе», — отметил парламентарий.

Значительная часть российского общества восприняла пенсионную реформу как нарушение сложившегося общественного договора, подчеркнул Миронов.

«Многие помнят, что правительство обосновывало реформу сложной демографической ситуацией и необходимостью снижения нагрузки на бюджет. При этом кабмин почему-то не стал использовать другие очевидные инструменты решения проблемы. Например, через увеличение сбора страховых взносов, легализацию занятости, перераспределение налоговой нагрузки, развитие долгосрочных сберегательных и накопительных механизмов», — перечислил политик.

По словам Миронова, все свелось к механическому повышению возраста выхода на пенсию, «в реформу ради отчетов и мнимой статистики, которая напрочь игнорирует реальную демографическую ситуацию и уровень смертности в стране».

«И как итог — многие россияне, и особенно мужчины, стали не доживать до наступления пенсионного возраста. Самое страшное, что сегодня горячие головы, так называемые «эксперты», стали поднимать вопрос о продолжении пенсионной реформы. Чего они добиваются? Экономии средств Соцфонда? Этого нельзя допустить, пенсионная реформа нанесла вред всей стране, и «Справедливая Россия» требует вернуть прежний возраст выхода на пенсию», — заключил собеседник Миронов.

В случае принятия закон вступит в силу сразу после опубликования, следует из документа, имеющегося в распоряжении RTVI.

В России в 2018 году были приняты законы, реформировавшие пенсионную систему. Сама реформа стартовала с января 2019 года, порог выхода на пенсию увеличился на 5 лет одновременно для мужчин (с 60 до 65 лет) и женщин (с 55 до 60 лет).