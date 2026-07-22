Цены на новостройки в Новой Москве растут быстрее, чем внутри МКАД, из-за желания застройщиков заработать на интересе покупателей к более доступной жилплощади, драйвером которого выступает семейная ипотека. Об этом рассказал RTVI руководитель агентства недвижимости «Агентесса» Евгений Харитонов.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на информацию сервиса «Пульс продаж новостроек» на основе закрытых сделок, что средняя стоимость квартир в новостройках Новой Москвы увеличилась год к году на 29,1% до 344 тыс. рублей за квадратный метр. При этом в старых границах города цены выросли лишь на 9,9%, до 538 тыс. рублей за квадратный метр.

Харитонов отметил, что в Новой Москве и Московской области наблюдается одновременное подорожание новостроек комфорт- и экономкласса. Главным драйвером продаж эксперт назвал семейную ипотеку, где минимальная сумма кредита — 12 млн рублей с первоначальным взносом от 20%.

«Все хотят с отделкой и как можно быстрее. Соответственно, то, что есть, выгребается. Застройщики видят, что в старой Москве, внутри МКАД, за эти деньги сейчас есть максимум студия white box, и то там надо не 2,4 млн к 12 подкинуть, а 3 млн», — добавил собеседник RTVI.

Он пояснил, что в таких условиях жилплощадь за МКАД, которая «проходит по бюджету и площади», вызывает у покупателей больший интерес.

«А застройщики же деньги зарабатывают, у них нет цели заселить всех, кого надо. Они понимают, что деньги — здесь, здесь потребитель, и накручивают стоимость, кто сколько может, в результате чего цены взлетают», — сказал эксперт.

Объясняя, как формируются цены на рынке недвижимости, он напомнил, что в рамках проектного финансирования у каждого застройщика есть банк, который финансирует определенный жилой комплекс.

«Это значит, что застройщик получает деньги на материалы, на зарплату и на рекламу. И от банка есть минимальная так называемая “чистая цена”. Все, что выше — это премия и бонусы застройщика. Ему нет смысла выставлять меньше в моменте, когда продажи идут хорошо на драйвере семейной ипотеки, и он зарабатывает по максимуму», — отметил Харитонов.

При этом в Москве, уточнил он, ситуация может складываться обратным образом, так как бизнес-класс может торговаться дешевле комфорт-класса, когда застройщик не выполнил перед банком определенные плановые позиции, например — количество продаж в месяц.

«За месяц надо две квартиры, предположим, продать. И если он этого не выполняет, то он от этой своей цены с бонусами может в моменте втихаря на две квартиры, даже на обычные, без всяких плохих показателей, сделать скидку до «чистой цены» банка», — рассказал Харитонов.

Он также назвал безосновательными разговоры о возможностях «дешево войти» в покупку недвижимости на территории Новой Москвы: «Дешевого входа в принципе не осталось на новостройки».

По словам эксперта, «хитрая схема», когда застройщик предлагает покупателю заключить сделку без первоначального взноса, все равно приводит к увеличению стоимости квартиры на 25-30%.

«Эта схема, как и любая субсидированная ипотека, предполагает определенные отношения между банком и застройщиком, когда банку не в чистом виде деньги на эскроу-счет заложили, и застройщик их потом получил. А когда цена возрастает, и за счет этого застройщик больше платит банку, который ему всю эту операцию проводит. Необязательно это банк, который ведет его проектное финансирование», — заключил он.