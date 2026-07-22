Небольшое издательство, выпускающее эзотерику и альтернативную литературу под руководством биоэнерготерапевта и лайф-коуча Елены Светлой, попыталось взыскать почти миллиард с «Росмэна» — одного из крупнейших издательств страны. Как следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile, арбитражный суд Москвы счел претензии обоснованными лишь отчасти: вместо 903 млн рублей «Росмэн» заплатит 22 млн за незаконное использование бренда «Кислород».

По версии истца, в 2022 году «Росмэн» открыл импринт «Кислород» — издательское подразделение под собственной маркой. Под этим именем он стал выпускать молодежную литературу, в том числе «Четвертое крыло» Ребекки Яррос — фэнтези, вошедшее в топ-5 мировых бестселлеров 2024 года по версии Amazon. Разрешения на бренд при этом не спрашивал. А права на это имя, настаивает «Кислород», принадлежат ему. Под таким названием издательство работает с 2000 года, логотип использует с 2016-го, а в 2023 году зарегистрировало его как товарный знак. Договориться до суда не вышло, и «Кислород» пошел в арбитраж.

Сначала суд разобрался, есть ли вообще нарушение. Изучив логотипы обеих компаний, он пришел к выводу, что они сходны до степени смешения по звуковому, графическому и смысловому критериям: у обоих сильный словесный элемент «Кислород» и стилизованный кружок с цифрой «2», обыгрывающий формулу O₂. По данным суда, читатели и контрагенты действительно путали компании — в редакцию истца приходили письма, адресованные, по сути, конкуренту.

Оставалось определить сумму. Изначально «Кислород» требовал 325 млн рублей, но по ходу процесса поднял планку почти до миллиарда — 903 млн. Логика была такая: заплатить вдвое больше, чем стоят все контрафактные книги. Цену истец взял с витрин маркетплейсов. Здесь суд с ним не согласился. «Росмэн» торгует в основном оптом и не получает ни наценку розничных магазинов, ни комиссии площадок, ни НДС. Значит, и считать надо по отпускным ценам самого издательства, а не по ценникам в интернет-магазинах. При таком подходе сумма сразу уменьшилась.

Дальше она сжималась еще сильнее. Получив претензию, «Росмэн» разослал письма в 16 типографий с требованием остановить печать и сменить логотип импринта. Все последующие допечатки — свыше 94 тысяч экземпляров — выходили уже без слова «Кислород». Еще 118 268 книг со спорным обозначением издательство уничтожило, что подтверждают акты утилизации. Суд также исключил из расчета экземпляры, проданные до регистрации товарного знака — то есть до 3 июня 2024 года. В итоге в базе осталось всего 19 105 книг: проданные после этой даты и еще стоящие на полках. Из этой цифры и вывели компенсацию — 22,2 млн рублей.

«Росмэн» защищался и с другого фланга: подал встречный иск, требуя признать саму регистрацию товарных знаков «Кислород» недобросовестной конкуренцией — попыткой оформить бренд задним числом, уже после запуска чужого импринта, и вытеснить конкурента. Но этот довод суд отклонил: недобросовестности в действиях истца он не усмотрел.

Помимо денег, суд запретил «Росмэну» использовать «Кислород» в названии импринта и литературного конкурса, в логотипе, на своих сайтах и на маркетплейсах, а также в домене kislorodbooks.ru. А вот уничтожать весь контрафакт издательство не обязали. «Кислород» требовал изъять и уничтожить книги, но не указал, где именно и сколько их хранится. Такое требование неисполнимо, решил суд. Тем более что спорные тиражи «Росмэн» к тому моменту уже утилизировал сам.

«Росмэн» входит в пятерку крупнейших издательств страны и известен тем, что с 1999 по 2013 год был эксклюзивным издателем «Гарри Поттера» в России. Его выручка за 2025 год, по данным Rusprofile, — 8,3 млрд рублей, чистая прибыль — 224 млн. Основатель издательства — Михаил Маркоткин. У «Кислорода» размах иной: выручка 3,5 млн рублей при убытке в 2,3 млн. Издательство выпускает эзотерику и «альтернативную» литературу под девизом «Свобода — это мы!» — от последователей Кастанеды до книг руководителя издательства Елены Светлой, которая в блоге на «Снобе» называет себя «биоэнерготерапевтом, психологом, лайф-коучем и специалистом по метафизике».