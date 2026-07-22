Фекальная трансплантация показала неплохие результаты в лечении людей, страдающих от бессонницы. Такие выводы сделали китайские врачи на основе проведенного клинического исследования, говорится в работе, опубликованной в журнале Journal of Internal Medicine.

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) — метод лечения, основанный на введении фекального материала здорового человека реципиенту с целью восстановления нарушенного состава микробиоты кишечника.

Ученые под руководством Бао Яньпиня из Пекинского университета провели клиническое испытание нового метода лечения бессонницы, при котором страдающим от нее людям в желудок вводились капсулы фекальной микробиоты от здоровых людей. Исследование проводилось с 2023 по 2025 год на базе семи китайских больниц. Капсулы с фекальной биотой готовились по международным стандартам.

За один курс добровольцам надо было пропить 80 капсул массой по 2,5 грамма каждая. Исследование показало, что после месячного приема капсул испытуемые стали сообщать об улучшении качества сна, начали реже просыпаться ночью. Эти же улучшения были подтверждены методами полисомнографии в лабораторных условиях.

Анкетирование пациентов показало, что качество их сна выросло в период от двух до шести месяцев после лечения по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

«Основанный на ТФМ протокол лечения, который включал короткий курс антибиотиков, продемонстрировал значительное повышение объективно измеренной эффективности сна после одного месяца по сравнению с плацебо и дополнительно показал уменьшение WASO (время бодрствования после засыпания)», — говорится в исследовании.

В последние годы в научной литературе появляется множество статей о пользе трансплантации кала при лечении тех или иных заболеваний. Так, ученые сообщали о пользе ТФМ для снижения риска развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний у подростков, повышения фертильности у мышей, при лечении онкологических заболеваний и других.