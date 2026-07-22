Комитеты Европарламента по безопасности и обороне (SEDE) и транспорту (TRAN) предложили сократить сроки внедрения единой системы разрешений на трансграничную переброску войск и военной техники по территории Евросоюза, перенеся запуск с 2030 на 2028 год. Об этом сообщает Euractiv.

Вместо создания новой цифровой платформы депутаты предлагают использовать уже действующую систему Secure Digital Military Mobility System (SDMMS).

«Использование уже существующего проекта позволило бы ускорить реализацию пакета военной мобильности. Еврокомиссия открыта к такому варианту», — заявил Euractiv один из докладчиков Европарламента по этому вопросу Робертс Зиле.

По данным Euractiv, система SDMMS разрабатывается при поддержке Европейского оборонного фонда (EDF) и предназначена для защищенного обмена информацией между государствами при согласовании трансграничного перемещения войск и техники.

В проекте участвуют министерства обороны десяти стран ЕС и Норвегии. Первая версия платформы SDMMS была протестирована в 2025 году.

Система должна обеспечить единый защищенный механизм ускоренной обработки заявок на военный транзит, заменив действующую практику, при которой такие запросы часто передаются по электронной почте, а согласование на национальном уровне занимает много времени.

Идея ускоренного внедрения SDMMS обсуждается депутатами не первый месяц. В апреле Зиле в беседе с Euractiv отмечал, что система уже используется в 11 столицах европейских стран, и поэтому он не видит смысла разрабатывать новую платформу с нуля. Тогда речь шла о запуске к 2028 году — эта позиция теперь нашла отражение и в итоговом тексте комитетов.

В прошлом месяце комитеты TRAN и SEDE одобрили общую позицию по регламенту военной мобильности, сообщало издание Agence Europe. Профильный докладчик Европарламента Михал Щерба подчеркивал, что это решение предусматривает:

упрощение процедур,

сокращение сроков выдачи транспортных разрешений,

ускоренную цифровизацию,

более высокую совместимость с НАТО,

повышение устойчивости стратегической инфраструктуры двойного назначения.

При этом позиция Европарламента расходится с подходом Совета ЕС по системе экстренного реагирования европейской военной мобильности: первый отводит ключевую роль Еврокомиссии, которая должна в течение 48 часов вносить предложение об активации системы реагирования после обращения нескольких стран, второй предлагает дать больше полномочий самим государствам-членам Евросоюза.

По словам Зиле, страны ЕС обеспокоены тем, что разрабатываемый механизм отменяет трансграничные ограничения и дает военным приоритетный доступ к инфраструктуре и транспорту, и хотят ограничивать действие этого механизма конкретными регионами — но этот вариант пока даже не обсуждался.

«Как военный конвой сможет добраться из пункта А в пункт Б?» — задался вопросом Зиле, комментируя идею регионального ограничения действия механизма.

Еще один щекотливый вопрос, который обсуждали в Европарламенте, — это компенсации за создаваемые действием механизма проблемы. Депутаты заявляли, что страны ЕС должны компенсировать владельцам, операторам и управляющим инфраструктурой подтвержденные расходы, ущерб и недополученные доходы, возникающие из-за передвижения военной техники.

В июне TRAN и SEDE поддержали создание фонда солидарности, из которого будут осуществляться компенсационные выплаты. Он будет доступен странам ЕС, не входящим в его состав партнерам по НАТО, Украине и Молдове.

Кроме того, Европарламент и Совет ЕС выступают за укрепление связей с НАТО и институтом национальных координаторов, которые должны выступать в качестве контактных лиц при рассмотрении заявок на военный транзит.

«Мы встречались с министерством обороны Латвии, и у них уже есть люди, готовые занять эту должность», — рассказывал Зиле, который ранее возглавлял латвийский Минтранс.

В декабре 2025 года американский исследовательский центр Atlantic Council* опубликовал доклад «Повышение наземной военной мобильности в Европе: прагматический подход», в котором констатировал, что европейская инфраструктура для быстрой переброски войск — мосты, железные дороги, средства противовоздушной обороны, логистика — хронически недофинансировалась после окончания холодной войны.

По мнению авторов доклада, концепция «военного Шенгена» пока далека от реализации: этому мешают длительные пограничные процедуры, разнородные стандарты железных дорог и административные барьеры между странами.

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