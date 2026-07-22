Сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что администрация США не передаст Украине утвержденную Конгрессом дополнительную военную помощь на $400 млн до 2029 финансового года. Об этом он сообщил на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.

По словам законодателя, Конгресс санкционировал выделение этих средств в рамках Инициативы содействия безопасности Украине (USAI), в том числе на противовоздушную оборону, а соответствующий законопроект подписал президент США Дональд Трамп.

Дурбин спросил председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Дэна Кейна, известно ли ему, что Сенат проинформировали о недоступности средств «по многим аспектам» до прихода к власти следующего президента.

«Мне об этом неизвестно. Насколько я понимаю, средства были ассигнованы», — ответил Кейн. Дальнейшие комментарии он переадресовал гражданскому руководству.

«Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — заявил на это Дурбин.

Средства предназначены именно для USAI — в отличие от программ, по которым Украине передают технику напрямую из американских арсеналов, эта инициатива предполагает, что Пентагон заключает контракты с производителями оружия. Палата представителей одобрила финансирование программы в сентябре 2025 года, а ассигнования на 2026 финансовый год Конгресс поддержал значительным большинством голосов. Однако, по словам американских законодателей, деньги до сих пор не направлены по назначению.

В конце апреля глава сенатского подкомитета по оборонным ассигнованиям Митч Макконнелл также раскритиковал Пентагон за задержку. В колонке для The Washington Post он написал, что одобренная Конгрессом помощь «пылится в Пентагоне».

По его словам, сенаторы не смогли получить объяснения от политического отдела ведомства, который возглавляет замминистра обороны Элбридж Колби. WP предположила, что Колби мог быть связан и с более ранним решением приостановить поставки оружия Киеву, которое, по данным издания, застало Трампа врасплох; помощь Украине и странам Балтии он ранее счел «расточительной» и исключил из бюджетного запроса на 2026 год, но Конгресс восстановил финансирование.

Издание также напоминало, что министр армии США Дэн Дрисколл и тогдашний начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж в прошлом году лично побывали на Украине, чтобы оценить эволюцию тактики на поле боя — Дрисколл назвал страну «Кремниевой долиной войны». При этом, по данным WP, ключевые чиновники Пентагона, отвечающие за украинское направление, включая командующего Европейским командованием США, там так и не были — как и спецпосланник президента по переговорам, хотя в Москве он бывал неоднократно.

Издание сравнило подход Пентагона со стратегией администрации Байдена: к ноябрю 2024 года, по данным Reuters, США успели поставить лишь половину обещанной за год помощи.

30 апреля Хегсет подтвердил выделение этих $400 млн вопреки критике со стороны сенаторов-республиканцев, а позже заявлял, что Пентагон будет работать над тем, «чтобы гарантировать, что это будет израсходовано надлежащим образом».