Россия понесла военные потери в ходе атаки боевиков в Мали. Об этом на заседании комитета Совфеда по международным делам сообщил замглавы МИД России Георгий Борисенко, передает корреспондент RTVI. Сколько погибло человек, он не уточнил.

«25 апреля в Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп, аффилированных с “Аль-Каидой”*, а также туарегских сепаратистов. Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделениям нашего “Африканского корпуса”. В результате имеются жертвы с нашей стороны в том числе», — сказал он.

В тот день около 250 боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и крупнейшую военную базу рядом с ним. Взрывы и стрельба звучали также в городах Кидаль, Гао и Севарэ.

Против малийских военных выступили повстанцы-туареги и связанные с «Аль-Каидой»* боевики из «Группы поддержки ислама и мусульман» (JNIM) — впервые обе группировки публично подтвердили, что совместно готовили атаку. AFP назвало нападения самыми масштабными с момента прихода военных к власти в Мали.

Российское посольство в Бамако, по словам Борисенко, защищали шесть человек, а также военнослужащие «Африканского корпуса» и местная полиция.

«По сообщениям посла [РФ в Мали Игоря Громыко], вроде бы ситуация по состоянию на вчерашний день была уже спокойная. Но тем не менее в некоторых районах страны боестолкновения продолжались, и, конечно, большую проблему создает захват мятежниками города Кидаль на севере страны», — отметил дипломат.

Кидаль до ноября 2023 года более десяти лет находился под контролем повстанцев — малийская армия отвоевала его при поддержке бойцов ЧВК «Вагнер». Теперь туареги объявили о повторном захвате города.

Телеграм-канал «Рыбарь» ранее сообщал, что на видео с эвакуацией запечатлена лишь малая часть российского контингента: основные силы остаются на объекте и удерживают позиции. Боевики согласились на гуманитарный коридор только после того, как понесли, по данным канала, «тяжелейшие потери» при попытке штурма лагеря.

«Африканский корпус» в своем заявлении сообщил, что отразил попытки захвата президентского дворца и ключевых объектов в Бамако, «удержал все значимые позиции и аэродромы», а потери боевиков превысили тысячу человек и сто единиц техники. Среди российских военнослужащих есть раненые, их число не раскрывается.

Телеграм-канал Fighterbomber сообщил о потере российского вертолета и гибели экипажа и мобильной огневой группы на борту, предположительно, от зенитного ракетного комплекса. «Африканский корпус» эту информацию не комментировал, отметив 28 апреля, что обстановка в республике «продолжает оставаться сложной».

«Подразделения “Африканского корпуса” совместно с армией Мали продолжали боевую работу по уничтожению террористов. За прошедшие сутки силами авиации корпуса нанесено несколько бомбовых ударов по выявленным скоплениям и лагерям боевиков», — отмечается в заявлении от 28 апреля.

В городе Кати 25 апреля у резиденции министра обороны Мали Садио Камары взорвался заминированный автомобиль, в результате чего здание было полностью разрушено. Al Jazeera, RFI и Jeune Afrique сообщили о его гибели, однако официального подтверждения не поступало. Помощники Камары отрицали ранения. Глава республики Ассими Гоита был эвакуирован и не пострадал. В Бамако введен комендантский час с 21:00 до 06:00.

МИД России назвал произошедшее «террористической вылазкой» и допустил причастность западных силовых структур к подготовке боевиков, подчеркнув отсутствие пострадавших среди россиян. Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в Мали.

28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все вопросы, касающиеся «Африканского корпуса», находятся в ведении Минобороны, и рекомендовал обращаться туда. «Мы же считаем, что важно, чтобы как можно скорее в стране все вернулось в мирное, стабильное русло», — добавил он.

На вопрос журналистов «куда пропал президент Мали» представитель Кремля предложил обратиться к властям республики.

* Организация признана террористической и запрещена в России