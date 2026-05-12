Иран развернул в Ормузском проливе флотилию малых подводных лодок класса «Гадир», которые сам называет «невидимыми стражами», сообщает Bloomberg. Решение было принято на фоне очередного срыва мирных переговоров с США.

По данным агентства, на вооружении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находится не менее 16 субмарин класса «Гадир». Каждая из этих мини-лодок имеет экипаж менее 10 человек и может нести либо две торпеды, либо две китайские противокорабельные крылатые ракеты C-704.

Эксперты отмечают, что, несмотря на скромные размеры и ограниченную автономность, «Гадиры» идеально подходят для действий в узких проливах и на мелководье, где крупные атомные подлодки потенциального противника теряют маневренность и становятся уязвимыми.

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани называл эти субмарины «дельфинами Персидского залива», способными подолгу лежать на морском дне в режиме ожидания, чтобы перехватывать и уничтожать вражеские суда. Он утверждал, что «Гадиры» практически невидимы для гидроакустических систем крупных кораблей, что делает их эффективным инструментом асимметричной войны в прибрежных водах.

По информации западных источников, эти субмарины способны запускать суперкавитирующие торпеды «Хут», которые развивают под водой скорость около 407 км/час, создавая вокруг себя газовый пузырь для снижения сопротивления воды. Кроме того, «Гадиры» могут использоваться для скрытной постановки минных заграждений. После недавней модернизации часть субмарин получила в свой арсенал ракеты «Джаск-2», позволяющие поражать цели на дальности до 300 км.

الحاق دو فروند زیردریایی کلاس غدیر (21)

Развертывание флотилии произошло после того, как президент США Дональд Трамп назвал «совершенно неприемлемым» очередной мирный план Тегерана, переданный через пакистанских посредников. В ответ иранский МИД потребовал полного прекращения огня, вывода американских кораблей из региона и снятия всех санкций, обвинив Вашингтон в намеренном затягивании конфликта.

В Тегеране дают понять, что новая подводная флотилия — это ответ на американское военное присутствие в регионе и демонстрация способности блокировать пролив в случае эскалации. Предыдущие раунды переговоров, в том числе при посредничестве Омана и Катара, завершились безрезультатно, и стороны пока не называют дату новой встречи.

Администрация США пока воздерживается от официальных комментариев. Однако, по данным осведомленных источников Bloomberg, Пентагон усилил разведывательное наблюдение за перемещениями малых субмарин в районе Ормузского пролива.