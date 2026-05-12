Иран развернул в Ормузском проливе флотилию малых подводных лодок класса «Гадир», которые сам называет «невидимыми стражами», сообщает Bloomberg. Решение было принято на фоне очередного срыва мирных переговоров с США.

По данным агентства, на вооружении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находится не менее 16 субмарин класса «Гадир». Каждая из этих мини-лодок имеет экипаж менее 10 человек и может нести либо две торпеды, либо две китайские противокорабельные крылатые ракеты C-704.

Эксперты отмечают, что, несмотря на скромные размеры и ограниченную автономность, «Гадиры» идеально подходят для действий в узких проливах и на мелководье, где крупные атомные подлодки потенциального противника теряют маневренность и становятся уязвимыми.

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани называл эти субмарины «дельфинами Персидского залива», способными подолгу лежать на морском дне в режиме ожидания, чтобы перехватывать и уничтожать вражеские суда. Он утверждал, что «Гадиры» практически невидимы для гидроакустических систем крупных кораблей, что делает их эффективным инструментом асимметричной войны в прибрежных водах.

По информации западных источников, эти субмарины способны запускать суперкавитирующие торпеды «Хут», которые развивают под водой скорость около 407 км/час, создавая вокруг себя газовый пузырь для снижения сопротивления воды. Кроме того, «Гадиры» могут использоваться для скрытной постановки минных заграждений. После недавней модернизации часть субмарин получила в свой арсенал ракеты «Джаск-2», позволяющие поражать цели на дальности до 300 км.

Развертывание флотилии произошло после того, как президент США Дональд Трамп назвал «совершенно неприемлемым» очередной мирный план Тегерана, переданный через пакистанских посредников. В ответ иранский МИД потребовал полного прекращения огня, вывода американских кораблей из региона и снятия всех санкций, обвинив Вашингтон в намеренном затягивании конфликта.

В Тегеране дают понять, что новая подводная флотилия — это ответ на американское военное присутствие в регионе и демонстрация способности блокировать пролив в случае эскалации. Предыдущие раунды переговоров, в том числе при посредничестве Омана и Катара, завершились безрезультатно, и стороны пока не называют дату новой встречи.

Администрация США пока воздерживается от официальных комментариев. Однако, по данным осведомленных источников Bloomberg, Пентагон усилил разведывательное наблюдение за перемещениями малых субмарин в районе Ормузского пролива.